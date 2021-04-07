377 kişinin Türkiye’deki mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete’de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla, FETÖ, DEAŞ, PKK-KCK ve DHKP-C örgütleri başlığı altında toplam 377 kişinin Türkiye’deki mal varlığını dondurdu.

7.04.2021 11:16:000
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377 kişinin Türkiye’deki mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca FETÖ, DEAŞ, PKK-KCK ve DHKP-C örgütleri başlığı altında toplam 377 kişinin Türkiye’deki mal varlığını dondurdu.

FETÖ başlığı altında mal varlığı dondurulanlar arasında, terör örgütü ele başı Fethullah Gülen, Hamdi Akın İpek, Erkem Dumanlı, Hiudayet Karaca gibi isimler yer aldı.

Mal varlığı dondurulan 377 kişinin, 205’i FETÖ, 86’sı DEAŞ, 77’si PKK-KCK ve 92’si DHKP-C başlığı altında yer alıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararının altında, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası bulunuyor.

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