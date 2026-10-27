TürkTraktör 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

TürkTraktör, 2026 yılının ilk dokuz ayında operasyonel verimlilik, maliyet yönetimi ve finansal disiplin odağını sürdürdü. Şirket, zorlu pazar koşullarına uyum sağlarken, iki markasının toplam yüzde 43 pazar payı ile aynı dönemde Türkiye traktör pazarındaki lider konumunu korudu.

TürkTraktör, yılın ilk dokuz ayında toplam 14 bin 913 adet traktör üretirken, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 55’ini, ihracatının ise yüzde 71’ini karşıladı. Şirket, aynı dönemde yurt içi pazara 6 bin 176 adet traktör satışı gerçekleştirirken, 9 bin 225 adet traktörü ihraç etti. New Holland ve Case IH markalarının toplam pazar payı eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 43 olarak gerçekleşti.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde TürkTraktör’ün toplam cirosu 11,7 milyar TL olurken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 8, dönem net zararı ise 83 milyon TL olarak kaydedildi. Şirket, dönem boyunca fiyatlandırma disiplini, maliyet kontrolü, stok ve işletme sermayesi yönetimi alanlarındaki çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye traktör pazarı ise, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 daraldı. TürkTraktör, pazarın seyrini ve çiftçilerin yatırım kararlarını etkileyen finansman koşullarını yakından takip ederek üretim ve satış planlamasını talep doğrultusunda yönetti.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, yılın ilk dokuz ayına ilişkin değerlenmesinde, “2026 yılının ilk dokuz ayında, pazar koşullarına uyum sağlarken şirketimizin operasyonel ve finansal dayanıklılığını destekleyen alanlara odaklandık. New Holland ve Case IH markalarımızla eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 43 pazar payına ulaştık. Fiyatlandırma disiplini, maliyet kontrolü ve hem şirketimizin hem de bayilerimizin işletme sermayesi yönetimine yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Üretim planlamamızı ve stok seviyelerimizi talep koşullarıyla uyumlu yönetirken, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam ettik” ifadelerini kullandı.

Türkiye tarımının uzun vadeli potansiyeline duydukları güveni vurgulayan Séjourné, sözlerini şöyle devam etti:





“Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’deki yurt içi traktör üretiminin yüzde 55’ini, ihracatının ise yüzde 71’ini karşılayarak üretim ve ihracata katkımızı sürdürdük. Mevcut koşulları dikkatle yönetirken, önümüzdeki dönemin fırsatlarına da hazırlanıyoruz. Yeni model ve donanım seçeneklerimiz, hassas tarım teknolojilerimiz ve dijital çözümlerimizle çiftçilerimizin verimlilik ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Bayi ve servis ağımızla üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Önceliğimiz, pazardaki gelişmelere karşı esnekliğimizi sürdürürken talepte oluşabilecek değişikliklere yanıt verebilecek bir yapıyla ilerlemek. Türkiye tarımına, üretime ve teknolojiye uzun vadeli katkı sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”