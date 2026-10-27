Atakey Patates'ten 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Atakey Patates, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tarihinin en yüksek çeyreklik satış hacmine ulaşırken, net kârını yıllık bazda yüzde 66 artırdı. TMS 29 enflasyon muhasebesi düzeltmeleri sonrasında üçüncü çeyrek hasılatı 1.280 milyon TL, brüt kârı 121 milyon TL, FAVÖK’ü 150 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte toplam satış hacmi yıllık bazda yüzde 11 artışla 19,5 bin tona yükseldi. İlk dokuz aylık dönemde toplam satı�� hacmi yüzde 3 artışla 54,5 bin tona ulaştı. Soğan halkası, peynir çubuğu ve patates kroket hattındaki büyümeyle katma değerli kaplamalı ürün satışları ise üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 23 arttı.

Atakey Patates İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, üçüncü çeyrek performansına ilişkin değerlendirmesinde: “Üçüncü çeyrekte hem satış hacmimizi hem net kârımızı artırarak güçlü bir performans ortaya koyduk. İlk dokuz ayda satışlarımızın yüzde 84’ünü TAB Gıda’ya gerçekleştirirken, kaplamalı ürün grubumuzdaki büyümeyle ürün portföyümüzün katma değerini de artırmayı sürdürüyoruz. Önceliğimiz, hacim büyümemizi sürdürürken operasyonel verimliliğimizi geliştirmek” dedi.

Özgül, “Satış hacmimizdeki artışı ve kaplamalı ürünlerde yakaladığımız büyümeyi yılın son çeyreğinde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Sözleşmeli tarım modelimiz, entegre üretim altyapımız ve verimlilik yatırımlarımız bu hedefin temelini oluşturuyor. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, çiftçilerimize, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Entegre Üretim ve Tedarik Güvencesi

Atakey, sözleşmeli tarım modeliyle hammadde tedarikinde süreklilik ve öngörülebilirliği desteklemeyi sürdürüyor. Kasım ayı ortası itibarıyla yaklaşık 115 bin ton ham patates hasadının güvence altına alınması, soğanda ise Kasım ayının ilk yarısında 5,3 bin ton hedefine ulaşılması bekleniyor.

Üretimde Verimlilik Çalışmaları

Şirket, ilk dokuz ayda 5,2 bin ton kaplamalı ürün üretimiyle yıllık üretim planına uygun ilerledi. Üçüncü çeyrekte hammadde ve mamul stok seviyeleri hedeflenen düzeyde seyretti; daha önce devreye alınan kojenerasyon yatırımı elektrik kesintilerinden kaynaklanan üretim kayıplarını önlemeye devam ediyor. Ekim ayında paketleme hattında devreye alınan robotik paletleme sisteminin de operasyonel verimliliğe ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlaması bekleniyor.



