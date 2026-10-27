TAB Gıda'dan yılın 9 ayında 2,5 milyar liralık net kar

TAB Gıda, 2026'nın 9 ayında 2,5 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde de çok markalı yapısı, yaygın restoran ağı ve teknoloji odaklı iş modeliyle büyümesini sürdürdü.

TAB Gıda, yeni restoran yatırımlarının yanı sıra mevcut operasyonlarının verimliliğini artırmaya ve uzun vadeli büyüme hedeflerini destekleyen adımlar atmaya devam etti.

Yılın 9 ayında, şirketin sistem genelindeki satışları yıllık bazda nominal yüzde 41 artışla 64 milyar liraya ulaşırken, toplam fiş sayısı 203 milyon olarak gerçekleşti.

TAB Gıda'nın reel ciro büyümesi yüzde 10, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 10,2 milyar lira ve FAVÖK marjı yüzde 20,8 oldu.

TAB G��da'nın 9 aylık net dönem karı ise 2,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Restoran yatırımlarını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdüren şirket, 9 ayda toplam 151 yeni restoran açarak ağını genişletti. Franchise iş modelinin sunduğu büyüme fırsatlarını değerlendiren TAB Gıda, yatırımcılarıyla birlikte yeni lokasyonlarda büyümeyi ve mevcut restoran ağının performansını geliştirmeyi önceliklendirdi.

Dijital sipariş kanalları, paket servis operasyonları ve teknoloji destekli uygulamalar da şirketin operasyonel gelişimini destekleyen alanlar arasında yer aldı.

- Usta Dönerci Çin pazarına açıldı

TAB Gıda, Türkiye'de geliştirdiği markaları farklı pazarlara taşıma hedefi doğrultusunda Usta Dönerci'yi Çin pazarına açtı. Bu adım, şirketin çok markalı yapısının sunduğu büyüme potansiyelini uluslararası ölçekte değerlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yerel pazarların dinamiklerini ve tüketici beklentilerini gözeten şirket, markalarının gelişimini destekleyecek fırsatları değerlendirmeyi sürdürüyor.

Güçlü operasyonel altyapısı, franchise ekosistemi ve dijitalleşme yatırımlarıyla faaliyetlerini sürdüren TAB Gıda, yılın kalan döneminde de restoran ağını geliştirmeyi, verimliliğini artırmayı ve misafirlerine sunduğu deneyimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, hızlı servis restoran sektöründe kalıcı bir büyüme için pazarın dinamiklerini doğru okamak, yatırımları uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirmek ve finansal kaynakları etkin kullanmak gerektiğini belirtti.

Kararlarını bu bütünlük içinde ele aldıklarını aktaran Çetinkaya, "Franchise modelimizin sunduğu büyüme imkanlarını, maliyet yönetimindeki titizliğimizi ve güçlü operasyonel altyapımızı bir araya getirerek iş modelimizin dayanıklılığını pekiştiriyoruz. Bu stratejik öncelikler doğrultusunda elde ettiğimiz sonuçlar, büyümemizin finansal göstergelerine de yansıyor." ifadelerini kullandı.

TAB Gıda Operasyon, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdürü Gökhan Asok da restoran ağı büyükdükçe bu ağı aynı hizmet standartlarıyla yönetebilmek için operasylonel süreçlerin sürekli geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri sonuçların sahadaki ekiplerin deneyimiyle teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarının birbirini tamamlaması bulunduğunu aktaran Asok, "Bizim için yeni restoranlar açmak, büyüme yolculuğunun yalnızca bir boyutunu oluşturuyor. Her restoranın güçlü bir ekiple faaliyet göstermesi, süreçlerin etkin biçimde yönetilmesi ve misafirlerimize tutarlı bir deneyim sunulması da aynı derecede önemli. Bu nedenle operasyonlarımızı geliştirirken çalışanlarımızın yetkinliklerine, kurum içi iş birliğine ve teknolojinin sağladığı imkânlara birlikte odaklanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Asok, büyüyen yapılırının ihtiyaçlarını öngörerek süreçlerini geliştirmeyi ve restoranlarının başarısını destekleyen güçlü bir operasyon modeli oluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

- "Markalarımızı yeni pazarlara taşırken misafirlerimizle bağımızı güçlendiriyoruz"

TAB Gıda Pazarlama ve Strateji, Paket Servis ve Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sinan Ünal, markalarıyla farklı tüketici beklentirelini yanıt veren güçlü konumlarını geliştirirken misafirleriyle kurdukları bağı da derinleştirdiklerini belirtti.

Dijital kanalların toplam satışlar içindeki payının yüzde 56 seviyesine ulaştığı bilgisin veren Ünal, şunları kaydetti:

"Paket servis operasyonlarımız ve teknoloji destekli sipariş çözümlerimiz büyümemizde önemli rol oynamayı sürdürdü. Her markamızın kendine özgü kimliğini ve tüketici beklentilerini gözeterek büyümesini destekliyoruz. Dijital sipariş kanallarımız, sadakat uygulamalarımız ve veri odaklı pazarlama çalışmalarımızla misafirlerimize daha da kişiselleştirilmiş ve erişilebilir deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çok markalı yapımızın gücünü kullanarak hem ülkemizdeki büyümemizi sürdüreceğiz hem de uluslararası fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz."