Türkiye’den 32 ülkeye veri teknolojisi ihracatı

Artan veri hacmi ve anlık fiyat değişimleri, markaları yalnızca veriyi izleyen değil, veriyi hızlı yorumlayabilen teknolojilere yönlendiriyor. Türkiye merkezli analitik platform BrandZone, geliştirdiği yapay zeka tabanlı analiz katmanını e-ticaret performans verilerini daha hızlı değerlendirmek amacıyla devreye aldı. E-ticaret performans analizlerinde manuel olarak 15-20 dakika sürebilen veri inceleme süreçleri geliştirilen yeni yapay zeka destekli sistemle yaklaşık 1-2 dakikaya kadar düşebiliyor. Böylece markaların performans aksiyonlarını hayata geçirme hızı da önceki dönemlere göre yaklaşık üç kat artıyor.

Tüm Dinamikler Tek Sistemle İzleniyor

Brandzone kurucu ortağı Cem Köz, sistemle ilgili şu bilgiyi verdi: ‘“E-ticarette performansı tek bir metrikle anlamak artık mümkün değil. Arama görünürlüğü, fiyat, stok durumu, Buy Box, promosyon performansı, içerik kalitesi ve müşteri yorumları aslında birbirine bağlı dinamikler. BrandZone AI ile bu alanların tamamını aynı anda analiz eden bir yapı geliştirdik. Sistem yalnızca değişimi göstermiyor; bu değişimin satışa, marja ve görünürlüğe etkisini de hesaplıyor. Böylece ekipler nerede ve ne zaman aksiyon almaları gerektiğini daha net görebiliyor. Yapay zeka kritik değişimleri önceliklendiriyor, ürün bazında problemlerin nedenini ortaya çıkarıyor ve haftalık aksiyon önerileri oluşturuyor. Bu sayede Buy Box kayıplarına daha erken müdahale edilebiliyor, promosyon yatırımları daha verimli yönetilebiliyor ve içerik eksiklikleri satışa yansımadan giderilebiliyor. Fiyat optimizasyonu daha hızlı devreye alınırken marj kaybı erken aşamada önlenebiliyor, stok riski de büyümeden kontrol altına alınabiliyor. Amacımız markaların dashboard’larda veri incelemek yerine, saniyeler içinde karar alabilecekleri bir yapı oluşturmak.”

Günde 20 fiyat değişimi yaşanıyor

Fiyat rekabetinin de de son yıllarda ciddi biçimde hızlandığını söyleyen Cem Köz sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Çoklu platform analizlerine göre büyük pazaryerlerinde tek bir ürünün fiyatı gün içinde eskiden bir ya da iki kere değişirken günümüzde 5-15 kez değişebiliyor. Elektronik ve küçük ev aletleri gibi rekabetin yoğun olduğu kategorilerde bu sayı 20’nin üzerine çıkabiliyor. Bu artışı iki ana faktöre bağlıyoruz. Platformlardaki satıcı sayısının artması ve otomatik fiyatlama algoritmalarının yaygınlaşması. Böylece fiyat artık yalnızca kampanya dönemlerine bağlı bir araç olmaktan çıkıp saatlik ve algoritmik bir optimizasyon alanına dönüşüyor.’’

Küresel ölçekte büyüme: Gelirin %72’si Yurtdışından

Son yıllardaki büyümenin önemli bir bölümünün uluslararası pazarlardan geldiğine dikkat çeken Cem Köz ‘’Türkiye’de büyümeye devam ederken aynı zamanda küresel pazarlarda da güçlü bir ölçeklenme yakaladık. 2022-2025 döneminde büyümemizin yaklaşık yüzde 72’si yurtdışı operasyonlarımızdan kaynaklandı. Özellikle EMEA ve Asya-Pasifik bölgelerinde yakaladığımız büyüme bu ivmenin ana itici gücü oldu. Bugün 32 ülkede aktif olarak hizmet veriyoruz ve son beş yılda ciro büyümemiz dolar bazında yaklaşık yüzde 450 gerçekleşti. Küresel e-ticaretin hızla büyümesiyle birlikte markaların çoklu pazarlarda operasyonlarını tek bir veri altyapısı üzerinden yönetme ihtiyacı artıyor. Biz de hem Türkiye’de büyümeyi sürdürürken hem de uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye odaklanıyoruz’’ dedi.