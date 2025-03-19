4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 4 hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün. Hisselerin fiyatında düzeltme olacak.

19.03.2025 09:50:420
Paylaş Tweet Paylaş
4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var

Borsa İstanbul'da bugün 4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var. Borsa İstanbul'da hak kullanımına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO)

Şirket SPK'dan yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. EGEPO.E yüzde 300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,995 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

RAL Yatırım Holding A.Ş. (RALYH)

Şirket SPK'dan yüzde 428,57142 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. RALYH.E yüzde 428,57142 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 90,243 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

RTA Laboratuvarları (RTALB)

Şirket SPK'dan yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. RTALB.E yüzde 400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,372 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)

Şirket SPK'dan yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. SELVA.E yüzde 500 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,24 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Morgan Stanley, Borsa İstanbul'daki üyeliğinden ayrıldı

Morgan Stanley, Borsa İstanbul'daki üyeliğinden ayrıldı

Borsada sert düşüş: 19 Mart gün sonu rakamları

Borsada sert düşüş: 19 Mart gün sonu rakamları

Kalkınma ve yatırım bankalarının bir kişi ya da bir gruba vereceği krediler sınırlandırıldı

Kalkınma ve yatırım bankalarının bir kişi ya da bir gruba vereceği krediler sınırlandırıldı

'Her alanda iyi olma hali' konuşulacak

'Her alanda iyi olma hali' konuşulacak

ABD'de mortgage faiz oranı 9 hafta sonra ilk kez yükseldi

ABD'de mortgage faiz oranı 9 hafta sonra ilk kez yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yavaşladı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yavaşladı

Yorum Yaz