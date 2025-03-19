SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 4 hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün. Hisselerin fiyatında düzeltme olacak.
Borsa İstanbul'da bugün 4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var. Borsa İstanbul'da hak kullanımına ilişkin açıklamalar yapıldı.
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO)
Şirket SPK'dan yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. EGEPO.E yüzde 300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,995 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
RAL Yatırım Holding A.Ş. (RALYH)
Şirket SPK'dan yüzde 428,57142 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. RALYH.E yüzde 428,57142 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 90,243 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
RTA Laboratuvarları (RTALB)
Şirket SPK'dan yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. RTALB.E yüzde 400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,372 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)
Şirket SPK'dan yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. SELVA.E yüzde 500 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,24 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)