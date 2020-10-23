4 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Borç yapılandırma paketinin ayrıntıları belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 4 milyon kişinin borcunun yapılandırılacağı paketin ayrıntılarını açıkladı.

23.10.2020 15:16:000
Paylaş Tweet Paylaş
4 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Borç yapılandırma paketinin ayrıntıları belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, borçlara yapılandırma teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeye göre vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifine ilişkin “Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek.” dedi.

İlk ödeme 2021 Şubat

Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.

500 milyarlık yapılandırma 

Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ar-Ge harcamalarında 10 yılın rekoru kırıldı

Ar-Ge harcamalarında 10 yılın rekoru kırıldı

Vaka sayısı 42 milyonu geçti

Vaka sayısı 42 milyonu geçti

Seçim harcamaları 10,8 milyar doları bulacak

Seçim harcamaları 10,8 milyar doları bulacak

Yorum Yaz