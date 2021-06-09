40 yaş üstü aşılama tarihi de belli oldu

Sağlık Bakanı Koca, bugün itibarıyla 45 yaş üzerindekilerin aşılanmaya başlayacağını belirtti, "Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" dedi.

9.06.2021 19:47:000
Paylaş Tweet Paylaş
40 yaş üstü aşılama tarihi de belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 10 Haziran itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmaya başlayacağını bildirerek, "Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" dedi.

3.DOZ AŞI HAKKINDA NE DEDİ?

Bakan Koca, "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir." diye konuştu.




Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Lansman bereketi

Lansman bereketi

Kritik hazırlık

Kritik hazırlık

İşe alımda CEO'nun rolü artıyor

İşe alımda CEO'nun rolü artıyor

Hibrit model dönemi

Hibrit model dönemi

Çok boyutlu CEO'lar

Çok boyutlu CEO'lar

Yeni kategori yarışı

Yeni kategori yarışı

Yorum Yaz