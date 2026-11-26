Biotrend, ITC’yi devralmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Birleşmenin tamamlanması halinde şirketin tesis sayısının 17’den 33’e, kurulu gücünün 114,2 MWe’den 304,1 MWe’ye ulaşması öngörülüyor. Şirketin İstanbul hariç Türkiye genelinde işlenen atık miktarındaki payının ise yüzde 20’den yüzde 40’a çıkması hedefleniyor.

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları (BİOEN), Kantur-Akdaş İnşaat Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret (ITC) ile birleşme süreci kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

16 Nisan 2026’da kamuoyuna duyurulan birleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Biotrend Yönetim Kurulu, 23 Kasım 2026’da ITC’nin tüm aktif ve pasifleriyle devralınmasına karar verdi.

Kurulu gücü 2,7 katına çıkacak

Atık yönetimi ve alternatif enerji üretimi alanlarında faaliyet gösteren Biotrend’in birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut 17 tesisine 16 tesis daha eklenmesi öngörülüyor. Şirketin 114,2 MWe olan toplam kurulu gücünün ise yaklaşık 2,7 katına çıkarak 304,1 MWe’ye ulaşması bekleniyor.

Birleşmeyle birlikte Biotrend’in İstanbul hariç Türkiye genelinde işlenen atık miktarındaki yaklaşık yüzde 20’lik payının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mevhibe Canan Özsoy, birleşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “İki şirketin operasyonel yetkinliklerinin bir araya gelmesiyle oluşacak sinerjinin, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve atıkların ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızın daha geniş bir ölçekte sürdürülmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Sermayesi 989,5 milyon TL’ye ulaşacak

Bağımsız uzman kuruluş BDO Denet tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda birleşme oranı yüzde 49,47 olarak belirlendi. İşlemin tamamlanması halinde Biotrend’in mevcut 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yaklaşık 489,5 milyon TL artırılarak 989,5 milyon TL’ye ulaşması planlanıyor.

Birleşmenin tamamlanması, SPK’nın gerekli onayı vermesine ve Biotrend Genel Kurulu’nun birleşme sözleşmesini onaylamasına bağlı.

Doğanlar Holding iştiraki olarak 2017’de kurulan Biotrend, yatırımları devam edenler de dahil olmak üzere dokuz ilde toplam 17 tesise sahip. Şirket, atık yönetimi ve enerji üretiminin yanı sıra karbon ve plastik kredileri alanlarında da faaliyet gösteriyor.