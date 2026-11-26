Dün günü 10.655,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 116,73 puan ve yüzde 1,10 artışla 10.772,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 243,20 puan ve yüzde 2,28 artışla 10.898,94 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.738,61 en yüksek 10.910,79 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,76, teknoloji endeksi yüzde 2,59, sanayi endeksi yüzde 2,99, ve mali endeks yüzde 1,97 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 98'i yükselirken 2'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 575 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,46, bileşik getirisi yüzde 40,97 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0972, sterlin/dolar paritesi 1,3108 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,6780 liradan, avro 55,7620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyrini koruyarak 3 bin 575 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 düşüşle 93,91 dolardan işlem görüyor.