Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin, "Bundan sonraki süreç bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde fon meselesine ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "(Fon soruşturması) Bundan sonraki süreç bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır." dedi.

Toplantıda, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yürüttükleri çalışmaları, aldıkları tedbirleri ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yaklaşımlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Milletimizin bizden beklentisi yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin, piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla giderken, yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından itibaren attık, atmaya da devam edeceğiz. Hastalıklı yapılarla mücadele ederken, bünyeye zarar vermedik. Meşhur yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ederek bu süreci yönetiyoruz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan değerlendirmelerle hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadık. Sorumluları somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek hukuk devleti anlayışımızın bir gereğidir. Bu noktada herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizmek isterim."

"131 adet fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor"

Söz konusu süreçte birçok dezenformasyon ve siyasi polemiğin yapıldığına işaret eden Yılmaz, bunları dikkate almadan süreci somut bilgiye, belgeye ve hukuki kurallara dayalı şekilde yönettiklerini söyledi.

"Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. İnanıyoruz ki bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız, yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir." diyen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"28 Ağustos 2026'da SPK, yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayınlamıştır. Rehber, 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Rehber bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış, düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin genelinde yayılmaması için tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorumlu fonlar karantinaya alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun Kurulca belirlenecek yöntemle tasfiyesine karar vermiştir."

Yılmaz, Merkezi Kayıt Kuruluşunun verilerine göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu kaydederek, "Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır. Oranlar bu seviyelerde yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle çok boyutlu şekilde gidilmiştir." şeklinde konuştu.

"Sistemdeki açıkların belirlenmesi de Devlet Denetleme Kurulu'nun gündeminde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için Fon Koordinasyon Kurulunun kurulduğunu anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurulumuz 11 defa toplanmış, çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir. Bu genel toplantılar dışında da çeşitli özel konulara ilişkin kurumlarımızın çok sayıda alt çalışmaları da yapılmıştır. Gerek yargı, gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Fon Koordinasyon Kurulu genel ilkeleri belirlemekte, ortak çalışmalarda eş güdümü sağlanmaktadır. Her kurum kendi alanında kararlarını almakta ve kamuoyuyla bunları paylaşmaktadır. Fon Koordinasyon Kurulumuzun teşkiliyle eş zamanlı olarak sürecin her yönüyle incelenmesi ve denetlenmesi adına Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulu görevlendirmiştir. Devlet Denetleme Kurulu, fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte. İnceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır. Hata, ihmal ve kusurların tespitinin yanı sıra sistemdeki açıkların belirlenmesi ve bir daha benzer hadiseler yaşanmaması için yapılması gerekenler de Devlet Denetleme Kurulunun gündemindedir. Denetim mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışma kapsamı da genişlemiştir."

"Kanunu çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifade etmişlerdir"

Yılmaz, süreç içinde Fon Koordinasyon Kurulu ve SPK kararları doğrultusunda temerrüde düşen A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef portföy yönetim şirketleri için olağan tasfiye sürecinin işletildiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Hedef Portföy yönetim şirketinde üç adet fonun ödemeleri fon portföyündeki satışlarının yarın hesabına geçecek olması nedeniyle yarın ödenecektir. Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Süreçte yükümlülüklerin mevcut varlıklarıyla karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı kanun ve SPK'nın kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine girilmiştir. Bu bağlamda yüce Meclisimize de teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede olağanüstü tasfiyeyle ilgili kanuni düzenleme Meclisimizden geçmiş ve böylelikle bu kanunu çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifade etmişlerdir. Toplam rakamlara bakacak olursak, yani olağan ve olağanüstü tüm fonlardaki tasfiye sürecindeki genel rakamlara bakacak olursak yarın itibarıyla 131 fonun 122'sine 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Yani aşağı yukarı 200 milyar liraya yakın ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir.”

"Bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır"

Fon soruşturmaları kapsamında şu ana kadar yatırımcılara yapılan ödeme tutarlarını açıklayan Yılmaz, "Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların yüzde 98'ine tekabül etmektedir." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, 401 bin 754 tekil yatırımcının net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamının yarın itibarıyla ara ödeme ya da olağan tasfiye süreci kapsamında ödeneceğini, bu sayının toplam tekil yatırımcıların yüzde 88'ine tekabül ettiğini bildirdi.

Fon soruşturmaları kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin kamuoyunda "1 milyon lira alan yok" şeklinde ifadeler kullanıldığını belirten Yılmaz, bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın itibarıyla 21 bin 723 kişi 1 milyon lira ödeme almıştır nakdi olarak. Ayni olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üzerine çıkmaktadır. 'Herkese 1 milyon lira ödeme' diye bir kural yok. 1 milyon liraya kadar ödeme kuralı var kanundan kaynaklanan. Alacağı 1 milyonun altında olan doğal olarak 1 milyonun altında ödeme almıştır. 1 milyon ve daha fazla alacağı olan, en az 1 milyon alacağını alarak sistemde gereği yapılmıştır. 199 milyarı aşkın ödemede, bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır. Bütün ödemeler, fonlarda likit kaynaklar kullanılarak, likit hale çevrilebilecek kaynaklar likit hale dönüştürülerek, ayni olarak ödemelerle veya geri kazanım hesaplarından sağlanan birikimlerle gerçekleştirilmiştir. Net yatırım tutarı, net çıkış tutarı, net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kar elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamının dışında tutulmuştur. Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon lira yatırdı. Fondaki değeri 2 milyon liraya çıktı. Bu arada bu yatırımcı daha önce girdiği parayı ya da fazlasını sistemden çektiyse, artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfırdır. Böyle durumda 10 bin 680 tekil yatırımcı var. Bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır."

"45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlanmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, serbest fonlar için kullanılan portföy değerinin ise içeriğindeki hisselerin, ödeme gününden önceki gün, kapanış fiyatı üzerinden hesaplanarak yatırımcılara aktarılacak kaynak olarak belirlendiğini söyledi.

Yılmaz, net yatırım tutarında da enflasyon farkının hesaplanmadığını, Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri üzerinden yapılan hesaplamayla ödemelerin yapıldığını, nihai tasfiye aşamasında bunların hak sahiplerine mahsup edileceğini dile getirdi.

Tasfiye sürecinde geri kazanımın önemine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hukuk dışı haksız veya fahiş kazanç elde etmiş kişilerin, sisteme parayı geri ödemesine dönük bir mekanizma oluşturulmuştur. TMSF bünyesinde her fon için ayrı ayrı olmak üzere 131 hesap açılmış, ayrıca da bir genel hesap açılmıştır. Her fonun hukuku kendi içerisinde. Genel fonda biriken her fona gelen belli ödemeler, o fondaki ödemeler için kullanılmıştır. Genel fona gelen kaynaklar ise SPK'nin kanuni çerçevede belirlediği kriterler ışığında fonlara hakkaniyet ilkeleriyle dağıtılmıştır. Bugüne kadar geri kazanım hesaplarından toplam 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlanmıştır. Bu da süreçte devam etmektedir."

Yılmaz, sürecin başından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve SPK'nin yoğun ve kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, olayla ilgili bütün bağlantılar ve hareketlerin incelendiğini, tüm ihbar ile şikayetlerin titizlikle değerlendirilerek gereken işlemlerin yapıldığını vurguladı.

Fon soruşturması konusunda yurt dışına çıkarılan varlıklara değinen Yılmaz, "Bugüne kadar MASAK tarafından belirlenen 12 milyar liranın üzerinde bir kaynak söz konusudur. Araştırmalar devam etmektedir. MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde ödemeleri tamamladık"

Yılmaz, yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi ve benzer krizlerin tekrar yaşanmaması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngören taslağın Fon Koordinasyon Kurulunca hazırlandığını, AK Parti TBMM Grubu'na iletildiğini ve Meclis'in takdirine sunulacağını bildirdi.

Hiçbir suistimali karşılıksız bırakmadan ama yatırımcının ve sermaye piyasalarının hukukunu da koruyarak süreci titizlikle yürütmeye devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde ödemeleri tamamlamış bulunuyoruz. Sadece 9 fonla ilgili ödeme süreci, olağanüstü tasfiye sürecinde devam edecektir. Bunlar, çok az yatırımcının olduğu bazı sorunlu fonlardır. Onlar dışında olağanüstü tasfiye sürecinde ara ödememiz tamamlanmıştır. Ara ödeme sonrası süreç, olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Fonlara, kaynaklar geri kazanıldıkça veya fondaki varlıklar likit hale dönüştürüldükçe ödemeler hak sahiplerine normal tasfiye süreçlerindeki kurallar çerçevesinde, payları oranında devam edecektir.”

Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fon Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Adalet Bakanlığını ilgilendiren çok önemli kararlar alındığını belirten Gürlek, bu kararlardan birinin de Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme olduğunu bildirdi.

Kanun taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ve taslağın kanunlaşması için ilgili sürecin başlatıldığını aktaran Gürlek, "Ülkemizin bir daha böyle sorunla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bu çalışmaların çok önemli önceliği finansal piyasalarda yatırımcı haklarının korunması, istikrarın sürdürülebilirliğini esas alma, her türlü iç ve dış etkenlerce göz bebeğimiz ekonomimiz çarklarının dönmesine engel teşkil edecek müdahaleleri bertaraf etmeyi öngörmekteyiz." diye konuştu.

Çalışmaların, önleyici tedbirler kapsamında suistimal ve art niyetli unsurlara yönelik ceza yaptırımını açıklıkla ortaya koymayı amaçladığını kaydeden Gürlek, "İnşallah taslak Gazi Meclisimizde gerekli kabulü gördükten sonra sermaye piyasalarımızda otokontrol sistemi, piyasa oyuncularının güven içinde olması ve vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının teminat altına olması sağlanmış olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Fon soruşturmalarıyla ilgili güncel adli süreçler hakkında bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur. Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir. Yurt dışına kaçırıldığı tespit eden toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli işbirliği işlemler çerçevesinde Adalet Bakanlığınca gerekli adımlar atılmıştır."

Tutuklama, adli kontrol ve yakalama tedbirlerinin şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulandığına işaret eden Gürlek, tutuklama tedbirinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesi uyarınca ancak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde başvurulacak istisnai bir koruma tedbiri olduğunu kaydetti.

Gönüllü iadelere ilişkin de bilgi veren Gürlek, "Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir." diye konuştu.

"Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu tavizsiz yerine getiriyoruz"

Adalet Bakanlığı olarak maddi kaynakların yurt dışına kanun dışı yollarla aktarılması konusunda da gerekli adımları attıklarına işaret eden Gürlek, "İnşallah yaklaşık 13 milyar Türk lirasına tekabül eden bu yabancı paranın getirilmesi için adli işbirliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili tüm kurumlarla süreci cerrahi titizlikle ele aldıklarını belirten Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu tavizsiz yerine getiriyoruz." dedi.

Devletin milletine hesap vermekten asla gocunmayacağını belirten Gürlek, "Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum, bizim milletimizden başka baş tercih yapacak bir değerimiz yoktur. Milletimiz adına milletimizin hak ve hukukuna kasteden kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyiz." açıklamasını yaptı.

Soruşturmanın geldiği aşamaya dair bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

“Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. Elbette Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Şu an itibarıyla bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız gece gündüz fedakarca çalışmaktadır. Biz manipülasyon yapan vurguncu ile iyi niyetli yatırımcıyı kesinlikle ayırmak için hassasiyet güdüyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi için önemli adımlar attık

Bakan Şimşek, ekonomik kalkınma açısından kritik öneme sahip, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi için önemli adımlar attıklarına işaret etti.

Sermaye piyasalarında bu türden sorunun bir daha yaşanmaması için aldıkları tedbirlere dikkati çeken Şimşek, SPK'nin ağustos sonunda fon rehberi yayımladığını anımsattı.

Rehberle şeffaflığın artırıldığını belirten Şimşek, atılan adımların fonlarda yoğunlaşmayı azaltan, ilişkili kesimlerle riskleri azaltan düzenlemeler olduğunu söyledi.

"Piyasa gözetim ve denetimin güçlendirilmesi önemli önceliğimiz"

Şimşek, fonlara giriş için nitelikli yatırımcı eşiğinin 50 milyon liraya yükseltildiğini belirterek, yatırımcıların fonlara girerken, nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda olduğunu ifade etti.

Düzenlemelerin, fon piyasasında riskleri minimize etmeye yönelik, şeffaflığı artırmaya yönelik kritik olduğuna işaret eden Şimşek, "Önümüzdeki dönemde piyasa gözetim ve denetimin güçlendirilmesi hususu önemli önceliğimiz. SPK'nin işlevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir 'SPK teknoloji dönüşüm projesi' çalışılıyor. Bu çerçevede manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak. SPK, TÜBİTAK gibi birtakım kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak. Hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı şekilde işlenmesi için büyük veri platformu kurulacak." diye konuştu.

Şimşek, SPK'nin devam eden incelemelerine işaret ederek, "SPK'nin fonlarda manipülasyona yönelik incelemesini kasım sonunda tamamlaması bekleniyor. SPK'nin bize verdiği bilgi. Manipülasyona uğramış fonlarla ilişkili incelemeler bu ay sonu itibarıyla tamamlanmış olacak ve bu anlamda belirsizlik azalmış olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, 16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hissenin tarandığını belirterek, fonlarla alakalı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK'nin suç duyurusunda bulunduğunu, 591 kişi hakkında işlem yasağı getirdiğini bildirdi.

"Sermaye Piyasası Kanunu'nda birtakım önemli değişiklikler yapılacak"

Sermaye piyasalarında güveni pekiştirecek ilave adımların gerektiğine dikkati çeken Şimşek, "Fon rehberi önemli bir adımdı, gözetim denetim kapasitesinin güçlendirilmesi çok önemliydi ama bununla yetinmeyeceğiz. Sermaye Piyasası Kanunu'nda birtakım önemli değişiklikler yapılacak, kurumsal kapasite güçlendirilecek ve özellikle de endeks sağlayıcı Morgan Stanley Capital International (MSCI) ile uyum sürecinin hızlandırılması önceliklerimiz arasında." bilgisini paylaştı.

Şimşek, Sermaye Piyasası Kanunu'na ilişkin düzenlemenin yapısal olduğunu ifade ederek, bu türden sorunun bir daha yaşanmaması için önemli mevzuat değişikliğini içerdiğini söyledi.

SPK'ye alınacak yetkilere işaret eden Şimşek, düzenlemeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sorunlu fonlara erken ve etkin müdahale yetkisi alınıyor. SPK'ye fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkisi bu anlamda güçlendiriliyor. Zararların tazminine yönelik düzenlemeler var. Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor. Bu tasfiye için özel kanun çıkartılmıştı. Bu anlamda bir mekanizma kurulmuştu ama o mekanizmayı şimdi kalıcı şekilde mevzuata taşıyoruz. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezinin kurulması ve bankacılık sektörü dahil kurumlar arası bilgi paylaşımının hızlandırılması da bu yasal düzenlemenin içinde var olan bir husus."

Şimşek, caydırıcılığın artırılmasının gerektiğini belirterek, "Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır." dedi.

"MSCI yetkilileriyle önümüzdeki hafta Londra'da bir araya gelmeyi planlıyoruz"

MSCI uyum sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, bu alanda ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını bildirdi.

Şimşek, MSCI ile diyaloğa geçtiklerini hatırlatarak, ilave bir düzenleme gerekiyorsa onların da yapılacağına işaret etti.

MSCI koşullarına yani uluslararası standartlara uyum için çalışma grubu kurduklarını bildiren Şimşek, "MSCI yetkilileriyle önümüzdeki hafta Londra'da bir araya gelmeyi planlıyoruz. Aralık ortasında G20 sonrası New York'ta, New York'taki ekiple bir araya gelmeyi planladık. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde fiili dolaşım pay oranının hesaplama yöntemi çalışmaları, MSCI'nın önerileriyle uyumlu olarak, inanıyorum ki aralıkta bu çalışma tamamlanmış olur. Hazirana kadar süre verilmişti ama onu beklemeyeceğiz. Çok hızlı şekilde bu düzenlemeleri hayata geçirip hızlı şekilde uygulamayı da ortaya koyacağız." diye konuştu.

"Fon meselesiyle küresel beklentilerdeki bozulma üst üste geldi"

Gözetimden ve denetimden sorumlu kurumların kapasitesinin güçlendirilmesinin önemli bir öncelik olduğunu belirten Şimşek, burada yapay zeka destekli sistemle manipülasyonun tespit edilmesi ve gerekli uyarıların hemen devreye alınmasının kritik olduğunu ifade etti. Şimşek, insan kaynağı anlamında da kurumsal kapasiteyi güçlendireceklerini bildirdi.

Fon piyasalarındaki gelişmelerin ekonomiye etkilerine ilişkin bilgi veren Şimşek, fon meselesiyle küresel beklentilerdeki bozulmanın üst üste geldiğini anlattı.

Şimşek, esas etki kanalının piyasa algısı ve beklentilerde bozulma olduğunu dile getirerek, "Bunu yapısal çözümlerle gidereceğiz. Kök sebeplere indik, gereğini yaptık. Tasfiye sürecinin etkin, şeffaf şekilde yürütülmesi de çok değerli." diye konuştu.

Küresel piyasalardaki bozulmaya dikkati çeken Şimşek, "17 Eylül- 26 Kasım döneminde borsalardaki düşüşe bakarsak, Güney Kore'de düşüş neredeyse yüzde 30. Güney Kore'de bir fon sorunu yaşanmadı. Türkiye borsasındaki düşüş 17 Eylül- 26 Kasım döneminde yüzde 19,5. Gelişmekte olan ülkeler ortalama endeksi yüzde 15,7 düşmüş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bütün küresel piyasalarda çok ciddi düşüşler söz konusu." ifadelerini kullandı.

"KGF kendi öz kaynaklarından bir program başlattı"

Şimşek, borsadaki son dönemdeki düşüşün tamamının fonla açıklanmayacağına işaret etti.

Başından beri ilgili fonları karantinaya aldıklarını vurgulayan Şimşek, "Çünkü ekonominin geneline, özellikle bankacılık sektörüne, diğer fonlara, reel sektöre sirayet etmesin. Amacımız burayı karantinaya alıp sorunu daha yönetilebilir kılmak." dedi.

Şimşek, bu dönemde meselenin reel sektöre etkisini sınırlamak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adım attığını belirterek, "Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynaklarından bir program başlattı. KGF, paket kullandırım döneminde itfa vadesi dolan özel sektör borçlanma aracı ihraç eden şirketlere, bir paket kullandıracak. Burada hazine kaynağı yine yok. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynaklarından bir paket. Bu paketin toplam kefalet limiti 35 milyar lira. Yararlanıcı başına en fazla 500 milyon liralık bir kefalet. Burada kefalet oranı da yüzde 80 olacak. 6 ay anapara ödemesiz, 24 veya azami 48 aylık bir kredi kefaleti söz konusu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tasfiyedeki fonlarda reel sektörün toplam riskinin 116 milyar lira olduğuna işaret eden Şimşek, söz konusu firmaların, özel sektör arasında, istihdamda ve cirodaki payının yüzde 1'in altında olduğunu bildirdi.

Şimşek, fonlardan ve borsadan çıkış olduğunu ifade ederek, "Bu çıkışın tamamına yakını mevduata gitti. Yani daha az riskli, TMSF garantisi de olan belli bir oranda banka mevduatına geçti. Bu dönemde mevduatta TL payı çok değişmedi. En son açıklanan veriler toplam mevduat içinde TL'nin payının yüzde 61,8 olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Bu dönemde TCMB rezervlerinde azalma olduğuna dikkati çeken Şimşek, rezervlerdeki kaybın önemli kısmının altın fiyatlarındaki düşüşle ilişkili olduğunu söyledi.

Son haftalarda ABD Merkez Bankasının hızlı faiz artırabileceği beklentisinin, savaşın oluşturduğu belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu petrol fiyatlarını, petrokimya fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini, küresel büyümeyi ve küresel risk iştahını olumsuz etkiliyor. Bir faktör daha var. Özellikle gelişmiş ülkelerde son yıllarda yapay zeka alanında trilyonlarca dolarlık yatırım yapıldı. Şimdi yatırımcılar bu yatırımın geri dönüşünü sorgulamaya başladılar. Bu değerlemeleri sorgulamaya başladılar. Nasdaq'taki değer düşüşü 17 Eylül'den bu yana 4,4 trilyon dolar. Dolayısıyla burada ciddi şekilde risk iştahında azalma var, riskli alanlardan çıkış var. Memleketteki, ekonomideki gelişmeleri, Merkez Bankasının rezervlerini, fon meselesine bağlamak işin kolay tarafı. Eğer bir analiz yapılırsa aslında burada küresel konjonktürün ciddi şekilde maalesef olumsuza döndüğünü göreceğiz. Jeopolitik gerginliklerin aşağı yönlü bir etkiye sahip olduğunu göreceğiz. Fon meselesinin de tabii ki etkisi var, biz yoktur demiyoruz. Sınırlı bir alanda ve sistemik risk içermiyor derken aslında detaylı analiz bazlı bilgilere dayalı bu paylaşımları yaptık.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakanlar Gürlek ve Şimşek soruları yanıtladı

Toplantıda soruları yanıtlayan Yılmaz, olağanüstü tasfiyelerde tasfiye ödemelerinin yapıldığı bir gün öncesindeki kesinleşmiş piyasa değerleri üzerinden bir değerlemenin esas alındığını belirterek, "Tüm kağıtların yüzde 90 düştüğünü söyleyemeyiz. Burada daha nitelikli hisseler var, BIST 30 gibi. Daha manipülasyona uğramış ve değeri çok düşen hisseler söz konusu. Dolayısıyla bir genelleme yapmak doğru değil diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, yatırımcı hakları anlamında, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerini en hızlı şekilde sürdürmeye çalıştıklarını, gelirlerin geri alınmasını ve ödenmesini sağlama noktasında kurumların da büyük bir gayret içinde olduğunu belirterek, "Kamu kaynağı kullanmadan ama bütün imkanları değerlendirerek yatırımcımızın olabilecek maksimum düzeyde haklarının iadesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada da küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Buradaki isimler ne zaman netleşir? İddianameler çıktığında"

Hukuki hesap sorma açısından Adalet Bakanlığı ve DDK çerçevesinde yürüyen süreçlere işaret eden Yılmaz, "İdari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz, adli yönden de ilgili yargı kurumlarımız çok etkili bir şekilde, dünyadaki örnekleriyle de mukayese ettiğinizde çok daha kapsamlı ve derinlikli bir şekilde bu süreçle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun sonucunu tabii ki yargıda göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, önlemler konusunun iki boyutu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir tanesi, mevcut kanunlar çerçevesinde ikincil düzenlemelerle veya geliştirilecek projelerle kurumsal kapasite artışı sağlayarak daha güçlü hale getirmek sistemi. İkincisi de yeni kanuni hükümlerle. O konuda da az önce ifade ettim, çalışmamızı tamamladık ve grubumuza ilettik. Tabii, yürütme olarak bizim yapacağımız bu. Takdir Yüce Meclisimizin. Orada mutlaka bir tartışma sürecinden geçecektir ve inanıyorum ki bu, bizim açımızdan, sermaye piyasalarımızın geleceği açısından son derece destekleyici, sermaye piyasalarımızı güçlendirici bir çerçeve oluşturacaktır."

Fon tasfiye sürecinde gündeme gelen listelere ilişkin soruya Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"Şimdi bu listelerle ilgili benim gördüğüm, gözlemim, herkesin kendine göre bir listesi var. Her gün başka bir listeyi konuştuğumuz bir ortamdayız. Ben buraya ancak hukuki bir cevap verebilirim. Hukuk çerçevesinde listeden ne anladığımı ifade edebilirim.

Birinci anladığım şu: SPK'nin suç duyurusu yaptığı kişilerin veya şirketlerin isimleri ve bu da SPK'nin sitesinde tüm kamuoyuna yayımlanarak, duyurularak ilgili adli makamlara iletiliyor. Dolayısıyla burada hukuki olarak baktığınızda, SPK'nin suç duyurusu yaptığı kişi ve kurumlar önemli bir liste. Bu süreç devam ediyor. Bu ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. Merak eden, gidip SPK'nin sitesinden bu duyuruları ve bunun içinde geçen isimleri, şirketleri görebilir. İkinci bir hukuki liste oluşacaktır. O henüz oluşmuş değil. Az önce Sayın Bakanımızın bahsettiği yargı süreçlerinde ortaya çıkacak liste. Bu da şu anda Başsavcılığımızda konu soruşturuluyor. Sonuçta bir yargı süreci olacak. SPK'nin suç duyurusu yapmış olması, o kişinin ve kurumun kesin suçlu olduğu anlamına da gelmiyor. Buna karar verecek olan bağımsız yargıdır. Yargı, o suç duyurusu yapılan kişileri, SPK kanalıyla geliyor olsun, başka kanallarla geliyor olsun, onlarla ilgili sürecini bağımsız yargı sürdürecek ve sonuçta suçlu mu, suçsuz mu, kararını yargı verecektir.

Buradaki isimler ne zaman netleşir? İddianameler çıktığında. Şu anda bir soruşturma sürecindeyiz. Soruşturmanın gizliliği diye bir kavram var hukuk devleti çerçevesinde. İddianameler ortaya çıktığında bu isimler de bütün kamuoyunun duyacağı isimler olacaktır. Onun ötesinde herkesin kendince birçok farklı listesi var. Şu döneme ait, bu döneme ait, şu kesime ait, bu kesime ait birçok spekülasyon yapılıyor. Ben bunları sağlıklı bulmuyorum. Esas olarak gitmemiz gereken hukuk çerçevesidir, kurallardır. O çerçevede de yanıt olarak söyleyebileceğim bunlardır. Bu konularda da zaten kamuoyunda gerekli yorumlar daha önce de yapmıştık."

"Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak"

Erken seçim iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özünün, öngörülebilir süreçlerle siyasi istikrarı güçlendirmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seçimlerle ilgili spekülatif birtakım haberlere, yorumlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak. 1 ay önce, 2 ay önce olabilir mi? Böyle bir tartışmamız var, biliyorsunuz. Bu da erken seçim olarak nitelendirilemez. Öne alınmış seçim diyoruz buna. Bir miktar öne alınmış bir seçim elbette olabilir. Burada AK Parti olarak da biz bunu, biliyorsunuz, savunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tekrar aday olması noktasında partimizin de Cumhur İttifakı ortağımızın da ortaya koyduğu bir perspektif var. Biz şuna inanıyoruz: Dünyanın hem ekonomik olarak hem jeopolitik olarak bu zor döneminde liderlik her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda. Dolayısıyla tecrübeli, dirayetli bir liderliğin ülkemiz için çok çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. O perspektifle buna bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı perspektifiyle bakıyoruz.

Ama seçim tarihinde bir tartışma yok. Seçim tarihi 2028 yılında. Bunun üzerinden birtakım varsayımlar, spekülasyonlar yapıp bizim sosyal amaçlı yaptığımız birtakım çalışmaları da bununla ilişkilendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle emeklilerimizle ilgili bir çalışmamız üzerinden bu tartışmaların yapıldığını görüyoruz. Bizim burada kesinlikle bütçe disiplinini bozma gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Tam tersine, emeklilerimizin uzun zamandır yaşadığı meseleler var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da hiçbir zaman bu kesimin meselelerine kayıtsız kalmış bir siyasi anlayışta değil. Bunu da defalarca ortaya koydu. Dolayısıyla burada bir iyileştirmeye dönük bir çaba içindeyiz. Ama bu çabayı da tabii ki bütçe imkanlarımızla ve genel makroekonomik istikrarımızla birlikte ele alıyoruz. Bütçeyi hazırlarken biz bunun zaten bütçenin içinde hesabını da yaparak bütçemizi hazırladık. O hesabın ötesine geçen bir gelişme olursa o zaman da gerekli tedbirleri alırız. Yine bütçe dengelerimizi koruyarak bu süreci yönetiriz, diye ifade etmek istiyorum."

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğu gün DDK'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiğini ve tüm ilgili kurumlarda inceleme yaptığını söyledi.

DDK'nin çalışmalarını genişlettiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen hafta itibarıyla ilk ara değerlendirmesini yaptı ama bu henüz tamamlanmış bir çalışma değil. Önümüzdeki herhalde bir, iki ay içinde bu çalışmalarını tamamlar diye tahmin ediyorum. Tam bir takvim verebilecek durumda değilim doğrusu, sonuçta bir denetleme işi yapılıyor. Titizlikle yapılmak durumunda. Az önce söylediğim gibi kurumlarda detaylı bilgiler, belgeler üzerinden bu çalışmalarını yürütüyor DDK. 21 denetim elemanı ile çalışıyor. Gerekirse tüm kurumlarda görevlendirme yetkisi de var. Dolayısıyla güçlü bir denetim kadrosuyla DDK üzerine düşeni yapıyor. Ancak burada sadece eksik tespit etmenin, kusur tespit etmenin ötesinde geleceğe dair bize o raporun önemli girdiler sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konudaki ara değerlendirmelerini de DDK'dan alabiliriz."

Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan ödeme takviminin kanunda tarif edildiği şekilde uygulandığını ifade etti.

Cevdet Yılmaz, geriye kazanım hesaplarına gelen paralar, TMSF'nin likiditeye dönüştürdüğü, yurt dışından gelecek kaynaklar gibi çeşitli kaynaklar anlamlı bir seviyeye ulaştığında SPK'nin yatırımcılar açısından normal tasfiye sürecinde olacağına işaret etti.

Yılmaz, "Bir daha öngörülebilir bir yol çizecektir. Bundan sonra olağanüstü dönem bitti. Birkaç istisnai fon var sadece. Onlar da daha çok kapalı fon dediğimiz az sayıda insanın olduğu 9 fon, 330 kişinin olduğu fon ve kapalı dediğimiz fonlar. Bunlar geniş toplumsal kesimleri çok etkilemeyecek fonlar. Bunlar hala olağanüstü tasfiye sürecinde." dedi.

Her bir fonun hukukunun ayrı olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bakın her bir fon için az önce de belirttim, ayrı bir hesap açtık. Ama bazı gelirler fonlarla ilişkilendirilemeyebiliyor. Manipüle edilen hisselerde diyelim bir tespit varsa, fahiş bir getiri varsa, onun üzerinden bir gelir elde edildiyse, yani borsadaki bir kağıt fonlarla ilgili değil, fonlara yatırımla kazanılmış bir kaynak değil, borsada kazanılmış. Dolayısıyla bunu herhangi bir fonla birebir ilişkilendiremiyorsunuz. İşte bu tür getirileri ortak hesapta topluyoruz. Bunların fonlara dağılımını ise SPK, kanuni çerçevedeki belirlenen kriterlerle gerçekleştiriyor. Birçok farklı fon var, her birinin özelliğine göre bu süreç yönetiliyor."

Yılmaz, teknik olarak olağanüstü sürecin tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknik anlamda olağanüstü, tasfiye sürecinin artık gündemde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Olağan nihai tasfiye elbette gündemde kalmaya devam edecektir. O da normal. Bugünkü kanunlar ne ise genel kanunlarımız ne ise o çerçevede sürdürülecektir. Siyasi boyutu ona bir şey diyemem. Görüyoruz hakikaten bu konuda bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışan çevreler olabiliyor. Bunun üzerinden hükümetimize, siyasi ortama yönelik eleştiriler için kullananlar oluyor. Bu, demokratik ortamda yapılabiliyor bu işler. Bunun üzerinden siyasi rant devşirme, siyasi polemik yapma, çabası her zaman olabilir. Ona, takdirini kamuoyu yapar. Bir alanda bir söz söylüyorsanız her alanda aynı kriterle hareket etmeniz lazım. Fonlarda yaşanan hukuk dışılık, birtakım dolandırıcılıklarla ilgili bir söz söylüyorsanız, yerel yönetimlerde yapılanla ilgili de aynısını söylemeniz lazım. Başka alanlarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili de aynı tavır içinde olmanız lazım. Tutarlılık bunu gerektirir. Bunu yapmıyorsanız bu işi siyasi rant olarak, siyasi polemik malzemesi olarak kullanıyorsunuz demektir. Vatandaşımızın da gözünden ben bunun hiçbir şekilde kaçtığını düşünmüyorum. Listeler, bu anlamda polemik listeler havada uçuşuyor. Bir yerel yönetimlerle ilgili de mesela bir liste sorsa, sorsa bir vatandaşımız ne cevap verilirdi? Onu da yine takdirlerinize sunuyorum."

SPK'nin teknik anlamda tüm sorulara cevap oluşturup sitesinde kamuoyunu bilgilendireceğini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pazartesi sabah reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz. Sayın Bakanımız yurt dışında olduğu için bakan yardımcısı katılacak ama Sanayi Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Strateji Bütçe Başkanımız hep birlikte bir reel sektörü dinleyeceğiz. OVP'yi yaparken ve değişik dönemlerde reel sektörle hep istişare içinde hareket ettik. Bundan sonra da reel sektörün içinde bulunduğu şartlara, taleplerine hiçbir zaman kayıtsız kalma diye bir durumumuz söz konusu olamaz. Biz iddiaları olan bir ülkeyiz. Daha fazla büyümemiz ve sosyal refahı bunun üzerinde kalıcı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Reel sektörümüzle genel programımızın çerçevesini bozmadan istikametimizi bozmadan, reel sektörümüzün yaşadığımız konjonktürdeki taleplerine mutlaka kulak kesileceğiz ve adımlar atacağız."

Adalet Bakanı Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, sadece fon yöneticileri ya da piyasa aktörleri değil, bunları denetlemekle görevli olan kurumlarla ilgili de adli sürecin başlatıldığını belirterek, denetlemekle yükümlü kamu görevlilerinin kötü niyeti ya da başka bir eyleminin olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Soruşturmanın "örgütlü nitelikli dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "aklama" suçları kapsamında yürütüldüğünü hatırlatan Gürlek, soruşturmada iddianame yazım aşamasına gelindiğini bildirdi.

İtirafçı beyanları doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceğine işaret eden Gürlek, "Burada Tera, Pusula, Katılımevim ya da diğer varlıklarla ilgili birden fazla bir örgüt olabilir. Bu savcılarımızın takdiri. Şu an iddianame yazım aşamasında. Elbette biz hassas davranıyoruz. Burada suç işleyenle suç işlemeyeni ayırıyoruz ama yargı tamamen görevini hiç kimsenin makamına bakmadan sonuna kadar giderek yapıyor." diye konuştu.

Bakan Gürlek, yurt dışına gönderilen paraların iadesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışıyoruz, olumlu gelişmeler de var. Burada biliyorsunuz Destek Faktoring diye Altunç Kumova denen bir şahıs tutuklu. Bunun 6 milyar lira Birleşik Arap Emirlikleri'nde parası var. İnşallah bu hafta bu paranın Türkiye'ye gelmesini temenni ediyoruz. El konulan mal varlıkları var. Biliyorsunuz ben rakamları açıklamıştım. Çok sayıda taşınmaz, taşınır var. Biz bunların da satılarak geri iade hesabına kazandırılmasına önem veriyoruz." cevabını verdi.

Bir kişinin para iadesi yapmasının cezai soruşturmadan kurtulacağı anlamına gelmediğinin altını çizen Gürlek, şöyle devam etti:

"Parayı yatırması kanunda bir indirim sebebidir ve şu an bu tamamen kurulların koordinasyonu halinde yürüyor. Para TMSF bünyesindeki iade hesabına yatırılıyor, yatırıldığına dair savcılığımıza yazı yazılıyor, savcılığımız da buradaki şartlara bakıyor, kendi hesaplarını kontrol ediyor ve ilgili şahıs ya da şirket hakkında mal varlığı tedbiri dondurulmuşsa bunları kaldırıyor."

"Vurgunculuk yapan kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz"

Gürlek, 638 şüpheliden 138'inin tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Bunların hepsine işlem yapıldı. Burada kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. 638 kişinin içerisinde sizin söylediğiniz kişiler var. Bunları zaten iddianame düzenlenince göreceksiniz. Az önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız da söyledi. SPK'nin bültenlerinde de zaten bu şahıslar bildiriliyor. Burada biz kesinlikle manipülasyon yapan, vurgunculuk yapan kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürecin tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ortak çalışma paketlerinin olduğunu kaydeden Gürlek, "Burada özellikle mülkiyet hakkı güvenliği, ticari şirketlerimizin özellikle karşılaşmış olduğu bir kısım hukuki davalardaki zorunluluklarla ilgili bir paket çalışmamız var. Burada iş dünyamızın önerilerini çok önemsiyoruz, sürekli olarak istişare toplantısı yapıyoruz. Maliye Bakanlığımızla da bu konuyu beraber yürütüyoruz. İnşallah bir 'demokratikleşme paketi' adı altında özellikle mülkiyet hakkına duyulan kaygılar, endişelere karşı bir kanuni düzenleme yapmayı düşünüyoruz." açıklamalarında bulundu.

Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Şu an ana omurga belirlendi, iddianame yazım aşaması başlandı. Savcılık takdir ediyor delillere göre. Biz kesinlikle iyi niyetli yatırımcı ile burada vurgun yapan, manipülasyon yapan şahısları ayırıyoruz. Tüm deliller en ince noktasına kadar değerlendiriliyor. Şüpheli olan bir kişinin illa hakkında dava açılacak diye bir şey yok. Somut delillere göre iddia makamı takipsizlik kararı da verebilir, kamu davası da açabilir ama bu tamamen bağımsız yargı makamının kararıdır. Bir an önce de biz artık yargı aşamasına geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Savcılarımız da zaten geceli gündüzlü çalışıyor. İddianameler düzenlenip artık bu şahısların yargı önünde hesap vermesi için gerekli adımlar atılacak."

"İtirafçı sayısı artıyor"

Bakan Gürlek, soruşturma ve yargılama aşamasına ilişkin soru üzerine, söz konusu soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Aklama Bürosunca yürütüldüğünü anımsatarak, "İddianamenin ne zaman yazılacağı, yargılamaların ne zaman başlayacağı yargının takdiri. Ama fedakarca arkadaşlarımız çalışıyor, gece gündüz demeden. İddianame yazım aşaması başladı. Kısa bir süre içerisinde bitebileceğini ümit ediyoruz." dedi.

Yurt dışına kaçırılan varlıklara ilişkin soru üzerine Gürlek, "Şu an 68. gün, elbette itirafçı sayısı artıyor ve biz sistem çözmeye çalışıyoruz. Yurt dışına kaçırılan bir kısım paralar var. Bunların çözümünü sistemlerle öğrenmeye çalışıyoruz. Geçen bir itirafçı Amicorp diye bir sistem söyledi. Biz hemen bütün hesapları dondurduk. Henüz açığa çıkmamış şahıslar var. Bunları ortaya çıkarıyoruz. Yurt dışına paraların nasıl kaçırıldığını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu devam eden bir süreç. Elbette itirafçı oldukça, SPK'den suç duyurusu oldukça soruşturma derinleşecektir." ifadelerini kullandı.

Bir kişinin, iade hesabına para yatırması ve yargı sürecinde tahliye olmasının ilgili kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Akın Gürlek, "Şirketler hakkında da TMSF gönüllü iade bünyesine her gün günlük olarak iadeler yapılıyor. Bize listeler geliyor. Biz ödeme yapan şirketlerin ya da şahısların hesaplarının blokelerini kaldırıyoruz. Bu, ödeme yaptı diye soruşturmadan kurtulacağı anlamına gelmiyor." dedi.

Konuyla ilgili iddianamenin en kısa sürede yazılacağını ümit ettiğini belirten Gürlek, bunun yargının işi olduğunu bildirdi.

Gürlek, soruşturma kapsamında bir örgüt varlığının tespitine ilişkin soruya ise şunları söyledi:

"Birden fazla elbette örgütlü suç olduğu için örgüt vardır. Tera, Pusula diğer örgütlerle ilgili. Burada ana omurgamız hemen hemen açığa çıktı. Bunlarla ilgili şirketteki çalışanlar, muhasebeciler ya da yöneticiler itirafçı oluyor. O itirafçı beyanlarına göre soruşturma derinleştiriliyor. Kaçırılan paraları getirmeye çalışıyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise "Vatandaşlarımızın Türk lirasında tasarruf etmesini cazip hale getirmek için stopaj düşürmemiz gerekiyorsa düşürürüz. O konuda Merkez Bankamızla aynı yerdeyiz." şeklinde konuştu.