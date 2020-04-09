4500 çalışanıyla evden çalışma sistemine geçti

Geçtiğimiz yıl satın aldığı ACP Sigorta ile birlikte Türkiye'nin en büyük üç sigorta brokerlik şirketinden birisi olan Howden, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında evden çalışma sistemine geçti.

İngiliz Hyperion Sigorta Grubu'na bağlı Howden Sigorta, dünyanın ve Türkiye’nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü için aldığı önlemler kapsamında 20 Mart itibariyle evden çalışma sistemine geçti. Şirketin uzun süredir teknolojiye yaptığı yatırımlar zaman ve maliyet açısından bu kritik noktada avantajlar sağladı ve söz konusu operasyon bir haftalık süreçte tamamlanmış oldu.

“Türkiye’de vaka çıkmadan önce önlemlerimizi aldık”

Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge CFO’su Gülnihal Soydan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Dünyadaki ve Howden’ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki gelişmeleri ve bölge yönetimimizin paylaşımlarını takip ederek koruyucu önlemler konusunda çalışanlarımızı bilgilendirerek sürece başladık. Henüz Türkiye’de vaka açıklanmadan, komşu ülkelerdeki ve dünyadaki vakalar yaygınlaşmaya başlayınca tüm seyahatleri ve fiziki toplantıları durdurarak acil durum senaryolarımızı hazırladık. Çalışanlarımızı evde karantina süresince uygulamaları gereken önlemler, bu süreçte onları psikolojik olarak destekleyici bilgiler, videolar ve aileleriyle geçirecekleri zamanlar için sosyal etkinlikler ile ilgili bilgilendirdik.”

Söz konusu geçiş döneminin 1 haftalık süre içerisinde tamamlandığının altını çizen Soydan, “18 Mart itibariyle dönüşümlü, 20 Mart itibariyle de tüm çalışanlarımızla aynı anda evden çalışma testlerimize başladık ve başarılı bir şekilde geçişi tamamladık. O günden bu yana yaşadığımız bu olağanüstü koşullarda Howden Türkiye olarak olağan şekilde 150 çalışanımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Üstelik Türkiye dışındaki diğer bölgelerle entegre bir şekilde toplamda 4.500 kişi olarak müşterilerimize uzaktan ama güvenilir altyapımız üzerinden kesintisiz destek sunuyoruz.” şeklinde konuştu.



