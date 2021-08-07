47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı

Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'da 8, Aydın'da 2, Burdur, Isparta ve Karabük'te birer olma üzere 13 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

7.08.2021 09:59:000
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47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 209 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde son 10 günde çıkan yangınlara ilişkin "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği infografikte, Muğla'da 8, Aydın'da 2, Burdur, Isparta ve Karabük'te birer olma üzere 13 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.



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