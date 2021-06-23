5 ayın en düşüğünü gören Bitcoin’de rüzgar terse döndü

Bitcoin‘in fiyatı 28.808 dolarla son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti. Yüzde 4.8 üzerinde artışla 34 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para borsasında dalgalanma devam ediyor. Dünkü sert düşüşün ardından toparlanmaya başlaayan kripto para piyasalarının toplam büyüklüğü 1.4 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin‘in fiyatı 28.808 dolarla son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti. Yüzde 4.8 üzerinde artışla 34 bin doların üzerine çıktı.

Düşüşlerden en çok zarar gören para birimlerinden Ethereum da yeniden 2 bin doların üzerini gördü. ETH’nin fiyatı yüzde 4 artışla 2 bin 2dolar oldu.

Ripple ise kayıp yaşamaya devam ediyor. XRP’nin fiyatı 61 cente geriledi. Ripple dünkü düşüşte 52 cente kadar inmişti.

Dün 16 cente kadar gerileyen Dogecoin de toparlama işaretleri veriyor. DOGE’un fiyatı yüzde 6 artış gösterdi ve 21 cente çıktı.

ÇİN’İN İLK KRİPTO PARA BORSASI KAPANIYOR

Öte yandan Çin hükümetinin kripto para piyasalarına yönelik baskısı nedeniyle Çin’in ilk kripto para borsası BTCChina kapısına kilit vurma kararı aldı. Çin’in ilk ve en uzun geçmişse sahip kripto para borsası Çin hükümetinin baskılarına dayanamadı.

2011 yılında Şangay’da kurulan BTCChina, dünyanın sayılı kripto para borsalarından biri konumundaydı. BTCChina’nın Singapur birimi olan zg.com’u Dubaili bir kripto fonu tarafından alınacağı öne sürüldü.