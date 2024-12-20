5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması

Bankalardan KAP'a yapılan açıklamaya göre Galataport hisselerinin bankalara devri tamamlandı

20.12.2024 10:12:380
Paylaş Tweet Paylaş
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması

Galataport ile tüm kredi veren taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi yapıldığı duyurulmuştu. Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'unun kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacağı belirtilmişti.

Bugün ise 5 banka KAP'a  yapılandırma anlaşması kapsamındaki hisse devrinin gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamalarda edinilen finansal duran varlığın sermayesinin 47,06 milyar TL olduğu belirtildi.

Açıklamalar şöyle:

Yapı ve Kredi Bankası: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")'ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 13,24'üne tekabül eden paylar devralınmıştır.

Garanti Bankası: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")'ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 12,28'ine tekabül eden paylar devralınmıştır.    

İş Bankası: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")'ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 7,18'ine tekabül eden paylar devralınmıştır.    

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")'ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 5,23'üne tekabül eden paylar devralınmıştır.

QNB Bank: Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")'ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 4,8'ine tekabül eden paylar devralınmıştır.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BYD Türkiye Genel Müdürü 2025 tahminlerini paylaştı

BYD Türkiye Genel Müdürü 2025 tahminlerini paylaştı

Küresel piyasalarda gelecek hafta: Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında...

Küresel piyasalarda gelecek hafta: Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında...

Borsa İstanbul'da 2025 yılı 1.çeyrek için endeks değişiklikleri açıklandı

Borsa İstanbul'da 2025 yılı 1.çeyrek için endeks değişiklikleri açıklandı

SPK haftalık bülteni: Halka arz ve ihraç onayı

SPK haftalık bülteni: Halka arz ve ihraç onayı

TCMB'den KKM'de düşüşü destekleyecek adımlar

TCMB'den KKM'de düşüşü destekleyecek adımlar

Cep telefonu ve taşıt satışlarına yeni taksit düzenlemesi yapıldı

Cep telefonu ve taşıt satışlarına yeni taksit düzenlemesi yapıldı

Yorum Yaz