Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı. Peki, hangi illerde maske takma zorunluluğu var? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 42 il:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkati çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

5 İLDE DAHA MASKE ZORUNLULUĞU GELDİ

Bakan Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa’da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?

Böylece 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

MASKE TAKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maske kullanımı için 5 öneride bulunuyor:

Maskeyi takmadan önce, elleri alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.

Ağız ve burnunuzu maske ile tamamen örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk kalmadığından emin olun.

Maskeyi kullanırken elinizle dokunmaktan kaçının; eğer dokunursanız ellerinizi alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.

Maskeyi nemlendiği zaman yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar kullanmayın.

Maskeyi çıkarmak için: arkadan öne doğru çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); çıkarttıktan sonra hemen kapalı bir çöp kutusuna atın; ellerinizi tekrar el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.



















