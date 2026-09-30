Capital500 açıklandı: İşte Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Tam Liste

Çeyrek asırlık Capital500 tarihinde bir devir kapandı. Yedi yıldır zirvede oturan Tüpraş, liderliği Türk Hava Yolları’na devretti. Devler liginde bu yıl üç değişim daha yaşandı. Alt sıralarda son iki yılda sirkülasyon arttı. 2024 Capital500’de yer alanlardan 21 şirket geçen yıl listeye giremezken 2026’da bu sayı 48’e ulaştı.

Dış talep ve kamu siparişiyle çalışan savunma, değerli metal ekosistemi ve organize perakende şirketleri basamak atladı, iç talebe ve ihracat rekabetine sıkışan geleneksel sanayi küçüldü. Fatura istihdama da kesildi. Öyle ki sanayinin güçlü oyuncuları son yılların en sert istihdam daralmasına imza attı.

2025 Capital500, Türkiye ekonomisinin çelişkili tablosunu tek listede topladı: Bir yanda altın ve savunma sektörlerindeki hareketin rüzgarıyla basamakları ikişer ikişer tırmanan şirketler, diğer yanda nominal olarak büyüdüğü halde reel bazda daralan, kadrolarını küçülten devler var. Yılın en sembolik değişimi zirvede yaşandı. Son yedi yılın değişmez lideri Tüpraş, rafineri marjlarındaki gerilemenin etkisiyle cirosunu enflasyonun altında artırabildi ve 830,4 milyar TL’lik ciroyla üçüncü sıraya geriledi. 955,5 milyar TL ciroya ulaşan Türk Hava Yolları araştırma tarihinde ilk kez zirveye yerleşirken Ford Otosan 830,8 milyar TL’lik ciroyla ikinci sıraya çıktı. Ford Otosan ile Tüpraş arasındaki fark 471,8 milyon TL oldu. Böylece devler liginin ikinci ve üçüncü sıraları birbirine oldukça yakın iki sanayi şirketi arasında paylaşıldı.

İlk 10’daki şirketlerin sektörel çeşitliliği de değişti. Altın fiyatlarındaki tarihi ralliyle cirosunu yüzde 66 artıran, ismi açıklanmayan kuyum devi 7’nci sıradan 5’inciliğe yükselirken kuyum-rafineri ekosisteminin diğer temsilcisi Nadir Metal 43’üncülükten 31’inciliğe tırmandı. Stellantis markalarının dağıtımını üstlenen Tofaş ise cirosunu ikiye katlayarak 32’nci sıradan 12’nciliğe sıçradı ve yılın en hızlı yükselen şirketlerinden biri oldu. Bu yıl üç haneli ciro büyümesi gösteren sekiz şirketin hikayesi de büyümenin niteliğini anlatıyor. Tofaş’ta Stellantis Türkiye operasyonlarının etkisi, Tosyalı Metalurji’de satın alma sonrası değişen şirket yapısı, Onsa Rafineri, Zeros Gaz ve Enerji’yle İpek Agro Gıda’da ise emtia ve ticaret hacmi, yüksek ciro artışlarının arkasındaki başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Nitekim bu büyümenin bir kısmı çok az kadroyla çok yüksek ciro yaratan ticaret şirketlerinden geliyor. Bu nedenle listede görülen sert sıçramaların tümünü yalnızca organik talep artışı olarak okumamak gerekiyor

EŞİK 232 MİLYON DOLARA ÇIKTI

2025 Capital500 listesine girmek için gereken asgari ciro 9 milyar 196 milyon TL’ye yükseldi. Yılın ortalama dolar kuruna göre (39,5697 TL) bu eşik 232,4 milyon dolara karşılık geliyor. Geçen yıl 217,8 milyon dolara gerileyen giriş bariyeri bu yıl yeniden yükselerek 232,4 milyon dolara çıktı. Böylece Capital500’e giriş eşiği, 2010’daki 120,2 milyon dolarlık seviyenin yaklaşık iki katına ulaştı. Buna karşılık listenin içindeki makas daraldı. Birinci şirketle 500’üncü şirket arasındaki ciro farkı 113,5 kattan 103,9 kata indi. 2022’de 176 katı gören uçurumun son üç yıldır daralıyor olması, alt sıraların enflasyon ortamında nominal olarak daha hızlı yol aldığını gösteriyor. Ölçek basamaklarında da genişleme var: 100 milyar TL ciro barajını aşan şirket sayısı 42’den 53’e, 50 milyar TL’yi aşanlar 81’den 105’e, 10 milyar TL üzerindekiler 399’dan 476’ya çıktı. Böylece Capital500 listesi neredeyse bütünüyle “10 milyar TL kulübü”ne dönüştü.

ZİRVE AĞIR, TABAN İNCE

Capital500’ün toplam cirosunun büyük bölümünü, listenin üst sıralarındaki şirketler oluşturdu. İlk 10 şirket toplam cironun yüzde 24’ünü, ilk 100 şirket yüzde 68’ini üretiyor. Buna karşılık son 100 şirketin payı yalnızca yüzde 4,1. Şirket başına 51,88 milyar TL’lik aritmetik ortalamanın üzerine çıkabilen şirket sayısı ise yalnızca 104, yani listenin 396 üyesi ortalamanın altında kalıyor. Capital500, birkaç devin başı çektiği, geniş bir orta ve alt bandın izlediği keskin bir piramit görünümünde.

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