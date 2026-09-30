Sabancı Holding "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde 23'üncü sıraya yükseldi

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Dünyanın En İyi İşverenleri 2026 listesi yayımlandı.

Sabancı Holding, 2024'te 195'inci, 2025'te 51'inci sırada yer aldığı listede bu yıl 23'üncü sıraya yükseldi ve "Dünyanın En İyi 25 İşvereni" arasına girdi.

Dünyanın 52 farklı ülkesinden toplam 900 şirketin yer aldığı listede Türkiye'den 5 şirket bulunuyor. Son 9 yıldır aralıksız Dünyanın En İyi İşverenleri arasında gösterilen holding, bu yıl da Türkiye'den listeye giren şirketler arasındaki liderliğini sürdürdü.

Öte yandan listede şirketlerin, faaliyet alanları ve merkezinin bulunduğu ülke ve bölgeler de belirtildi. "Holdingler" kategorisinde listeye toplam 29 şirket dahil edilirken, Sabancı Holding söz konusu kategoride dünyada 2'nci sırada yer aldı. Ayrıca Sabancı Holding, Avrupa'dan listeye giren şirketler arasında da 7'nci oldu.

Araştırma, 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi. Liste kapsamında şirketler, çalışanların kendi işverenlerini tavsiye etme eğilimleri, çalışanlara sunulan faydalar, yetenek gelişimi, çalışma ortamı ve eğitim fırsatları gibi temel kriterlere göre değerlendirildi.

- "İkinci yüzyılımızda da en büyük gücümüz insan kaynağımız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, yapay zekanın ve teknolojinin iş yapış biçimlerini hızla değiştirdiği bir dönemden geçildiğini belirtti.

Böyle bir dünyada şirketlerin geleceğini belirleyecek asıl gücün, teknolojiyi nasıl kullanacağını bilen, değişime yön verebilen, hızlanan dünyada sorumlu davranmaktan vazgeçmeyen liderler olacağını vurgulayan Zaimler, şunları kaydetti:

"Sabancı olarak birinci yüzyılımızdaki başarılarımızı insan kaynağımıza borçluyuz. İnsana ve yetenek gelişimine verdiğimiz önem, bizi her zaman pozitif ayrıştırmıştır. Bugün de enerjiden finansa, mobiliteden dijital teknolojiler ve ileri malzemelere uzanan farklı işlerimizde bizi bir arada tutan en güçlü bağ, insanımıza duyduğumuz güvendir. İkinci yüzyılımızda da en büyük gücümüz yine insan kaynağımız ve yeteneklerimiz olacak. Bu nedenle yetenekleri Sabancı'ya kazandırmayı, onların burada kalmak ve gelişmek isteyecekleri bir ortam yaratmayı bir bütün olarak ele alıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın yeni yetkinlikler edinmesini, farklı alanlarda deneyim kazanmasını ve geleceğin Sabancısına yön vermesini destekliyoruz. Forbes'un Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde 23'üncü sıraya yükselmek ve üst üste ikinci kez Türkiye'nin en iyi işvereni olmak, bu yaklaşımımızın çok değerli bir karşılığı."