Ak Lease ve BlueOrchard Türkiye’deki KOBİ sektörünü destekliyor

Ak Lease, İsviçreli etki yatırım yöneticisi BlueOrchard Finance Ltd. tarafından yönetilen BlueOrchard Microfinance Fund ile 30 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Ak Lease, uluslararası finans kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Ak Lease ile BlueOrchard Microfinance Fund arasında 30 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında sağlanan kaynak, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yatırımlarının finansmanına yönlendirilecek. İşletmelerin yatırımlarını hayata geçirmelerine ve finansmana erişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan işlem, aynı zamanda BlueOrchard Microfinance Fund’ın Türkiye’de bir leasing şirketine sağladığı ilkdoğrudan kredi olma özelliğini taşıyor.

“KOBİ’lerin yatırımlarını desteklemeyi sürdüreceğiz”





Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ak Lease Genel Müdürü Eser Okyay, “BlueOrchard Microfinance Fund’ın Türkiye’de ilk kez bir leasing şirketine doğrudan kredi sağlaması ve bu iş birliğini Ak Lease ile gerçekleştirmesi bizim için büyük bir önem taşıyor. Uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleriyle kaynak yapımızı çeşitlendirirken, bu kaynakları reel sektörün yatırım ihtiyaçlarına yönlendirmeye devam ediyoruz. Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve büyüme kapasitesi açısından önemli bir role sahip. Leasing’in yatırım finansmanındaki gücünden yararlanarak işletmelerin ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleri sunmayı ve yatırımlarını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.