5 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı

5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

8.06.2024 10:16:180
Paylaş Tweet Paylaş
5 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı

Resmi Gazete'de, 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

Hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceği tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zorunlu trafik sigortası zam oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortası zam oranı belli oldu

5 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı

5 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı

Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması

Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması

Bakan Şimşek'ten vergi, enflasyon ve KKM ve mesajları

Bakan Şimşek'ten vergi, enflasyon ve KKM ve mesajları

SPK'dan 2 yeni bedelli ve bedelsiz sermaye kararı

SPK'dan 2 yeni bedelli ve bedelsiz sermaye kararı

Yatırım araçlarının haftalık performansı; borsa, döviz, altın ne yaptı?

Yatırım araçlarının haftalık performansı; borsa, döviz, altın ne yaptı?

Yorum Yaz