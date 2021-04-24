5 yıl önce kuruldu, pandemide yüzde 2 bin büyüdü

Pandemi pek çok sektör için felaket anlamına gelirken bazıları için büyük fırsat kapıları araladı. San Francisco merkezli Outschool da bunlardan biri.

24.04.2021 11:56:000
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5 yıl önce kuruldu, pandemide yüzde 2 bin büyüdü

Kovid-19 salgını eğitimi vururken, bu alandaki  girişimler de süreçten olumlu etkilendi. San Francisco merkezli Outschool da bunlardan biri. Mart ayında okulların kapanmasıyla Outschool, yüzde 2 bin oranında rekor büyüdü. Peki şirket bunu nasıl başardı?

Pandemi pek çok sektör için felaket anlamına gelirken bazıları için büyük fırsat kapıları araladı. Online eğitim bu şanslı sektörlerin başında geliyor. 5 yaşındaki San Francisco merkezli online eğitim sağlayıcısı Outschool da bu dalgayla parlayan yıldızlardan.

Outschool, eylül ayında Lightspeed adlı bir Silikon Vadisi girişim fonundan 45 milyon dolar yatırım aldı. Böylece kurulduğundan beri aldığı toplam yatırım miktarı 57 milyon dolara ulaştı. 2019’da 6,5 milyon dolar gelir elde eden şirketin, 2020 sonu için hedefi 100 milyon dolara ulaşmak.

Outschool’un  çocukları, tutkulu öğretmenler ve diğer öğrencilerle canlı, online sınıflarda buluşturmanın bir yolu olarak başladığını Outschool CEO’su Amir Nathoo, “Öğrenmeyi eğlenceli, sosyal ve kendi kendini yöneten bir hale getiriyoruz” diye konuşuyor.

Start Up dergisinden Aslı Sözbilir, Amir Nathoo ile Outschool’un gelişim stratejisi ve pandemiyle online eğitim sektöründe ortaya çıkan fırsatları konuştu:

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