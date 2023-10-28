55 yıldır İSO 500'de kesintisiz yer alan 19 kuruluşa ödül

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, 1968'den bu yana İSO 500'de yer alan 19 sanayi kuruluşuna ödül verdi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Rahmi M. Koç Müzesi'nde İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen "100. Yıl Cumhuriyet Kutlama Gecesi"ne, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Meclis Üyeleri ve iş insanları katıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, millet olarak hep birlikte yaşanan bu güzel heyecanın kaynağının milli iradenin ve halkın yönetime katılımının önünü açan Cumhuriyet'in 1923'te bu topraklarda kurulması ve bir asırlık yolculuktan sonra 100'üncü yaşına ulaşması olduğunu aktardı.

İSO olarak Cumhuriyet'in kazandırdıklarının bilincinde olduklarının altını çizen Bahçıvan, "Artık Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı başlıyor. Geride kalacak olan yüzyılı herkes kendisi açısından bir muhasebeye tabi tutarak geleceğe dair öncelikleri ve yol haritalarını belirlemeye çalışıyor. Bizim de sanayiciler olarak bunu yapmamız kaçınılmaz bir zorunluluk." görüşünü paylaştı.

"Sanayimizin verdiği mücadele küçümsenemez"

Bahçıvan, Cumhuriyet'in 100 yıllık sanayileşme serüveninin meşakkatlerle dolu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Fakat bu 100 yıllık hikayenin bugününde dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi arasında gösteriliyorsak, bunda sanayimizin verdiği mücadele hiç küçümsenemez. Derler ki, umudunu kaybeden insan için yarın yoktur. Cumhuriyet'i kuran kadro umutsuz değildi.

Doğan her güne umutla bakan, 'Yarın güzel şeyler olacak' diyen bir kadroydu. Cumhuriyet'imizin daha ilk yıllarında, İzmir İktisat Kongresi ile ilk tohumları atılan ve her 10 yıllık dilimlere baktığımızda ivmelenerek devam eden sanayileşme sürecimiz, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 25 civarında bir katkı ve değer üreterek girmektedir.

Kuşkusuz bu katkı yeni yüzyılımızda çok daha yüksek düzeylere çıkacaktır. Çünkü biliyoruz ki sanayiden güçlü bir katkı alamayan ülkeler, ne yazık ki refah toplumu olma yolunda çok gerilere düşmektedirler. Bugün sanayinin gerçek anlamda gelecek ufuklarını oluşturacağımız bir dönemdeyiz. Artık yüksek teknoloji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve Türk sanayisinin katma değerden ve yüksek teknolojiden pay alarak kendini gelecek rekabete hazırlanması olarak adlandırdığımız bir döneme doğru yolculuk yapıyoruz."

"Bayrağımızı her alanda daha yukarı taşımalıyız"

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından başlatılan bu büyük dönüşümün ülkeyi çağdaş bir Cumhuriyet haline getirmek için atılan cesur adımların bir sonucu olduğunu kaydetti.

Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, böylesi büyük bir mirasa olan sorumluluğumuzu da asla unutmadık ve unutmayacağız. Ülkemizde her alanda Atatürk'ün önderliğinde başlatılan devrimler ile yapılan çalışmalar, eğitim, bilim, kültür sanat, spor, tarım ve sanayi alanlarında büyük ilerlemelere yol açtı. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, bu değerli mirası sürdürmek, daha da ileri taşımak ve ulusumuzun refahını artırmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam etmekteyiz.

Demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri koruma konusundaki kararlılığımızı taviz vermeden s��rdürmeye, hep birlikte daha aydınlık yarınlar inşa etmek için çağdaş ve inovatif düşünceler üreterek bulunduğumuz yerden çok daha yükseklere sıçrayarak, bayrağımızı her alanda daha yukarılara çekerek muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımalıyız."

İSO 500 listesinde kesintisiz yer alan kuruluş

Kesintisiz olarak 1968'den bu yana İSO 500 listesinde yer alan 19 firma; Arçelik AŞ, BMC Otomotiv San. ve Tic. AŞ, Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. AŞ, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ, Deva Holding AŞ, Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. AŞ, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, Goodyear Lastikleri TAŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ, Hektaş Ticaret TAŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Man Türkiye AŞ, Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii AŞ, Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Türk Demir Döküm Fabrikaları AŞ, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ olarak açıklandı.