6 aylık dış ticaret açığı yüzde 73.2 arttı

Haziran ayıda dış ticaret dengesi 2,9 milyar dolar açık verdi. Ocak-Haziran döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 73,2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 17 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 haziran ayında yüzde 77,2 iken, 2020 haziran ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.

Dış ticarette 6 aylık performans belli oldu

Genel ticaret sistemine göre yılın ilk yarısında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalat yüzde 3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 73,2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 6 aylık dilimi için ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 86,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,9'a geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 8,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,4, ithalat yüzde 9,3 azaldı.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8'ini oluşturdu.



İhracatta ilk 6 ayda yine Almanya zirvede



Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırada Çin var

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile

Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.



Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,6'sını oluşturdu.



























