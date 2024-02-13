6 şubat depremleri, sigortaya talebi artırdı

Türkiye’de 2022 yılında 10 milyon 941 bin adet deprem sigortası yaptırılırken bu rakam 2023 sonunda 11 milyon 656 bin adet poliçeye yükseldi.

Doğan Sigorta Brokerlık CEO'su Selcen Gür, 2023 rakamlarını açıkladığı toplantıda “6 Şubat deprem felaketinin ardından deprem sigortası yaptıranların sayısının ciddi şekilde arttığını görüyoruz” dedi.

Doğal afetlerin etkisi, deprem sigortası satın alma eğilimini artırıyor. Büyük deprem riskleri veya mevcut doğal afetlerin etkisiyle insanlar sigorta yaptırmaya daha istekli oluyor. Dolayısıyla, bu istatistikler sigorta sektörünün dinamiklerine ve bölgesel faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.

6 Şubat deprem felaketinin ardından da deprem sigortası yaptıranların sayısındaki artış da bunu destekler nitelikte. Öyle ki Türkiye’de 2022 yılında 10 milyon 941 bin adetlik deprem sigortası yaptırılırken bu rakamın 2023 sonunda yüzde 6,5’lik artışla 11 milyon 656 bin poliçeye yükseldiği gözleniyor.

Deprem sigortası yaptırırken poliçe kapsamanın iyi anlamak gerektiğinin altını çizen Doğan Sigorta Brokerlık CEO'su Selcen Gür, “Hasar durumunda nasıl bir süreç izleneceğini bilmek önemli. Prim tutarlarının nasıl belirlendiği ve ödeme planının nasıl işlediği hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Poliçe kapsamında belirtilen istisnalar iyice öğrenilmeli” dedi.

Maksimum teminat miktarı ne kadar güncel?

DASK, zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararların, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılanacağını belirten Gür, şu konulara dikkat çekti:

"Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Poliçenin ne tür hasarları kapsadığı, maksimum tazminat miktarı, istisnalar ve ödeme koşulları gibi detayları incelemek önemli. Betonarme binalar için maksimum karşılama tutarı 1 milyon 272 bin TL. Poliçenin tüm detaylarını anlamadan önce imzalamamak gerekiyor" diye ekledi.

Doğal afetlerin sıklığı ve şiddeti, sigorta şirketlerinin doğal afet sigortalarının payını etkiliyor. Büyük afetlerin ardından genellikle bu sigortalara olan talebin arttığını dile getiren Gür, “Sigorta şirketleri bu talebi karşılamak için daha fazla doğal afet sigortası sunabilir. Ancak, bu tür sigortaların fiyatları ve kapsamı da doğal afetlerin etkisiyle değişebilir. Dolayısıyla, sigorta sektöründe doğal afet sigortalarının payındaki değişim hem afetlerin etkisiyle hem sigorta şirketlerinin stratejileriyle ilişkili” dedi.

Konut sigortası mı DASK mı?

Konut sigortası ve DASK sigortası, genellikle farklı amaçlarla ve kapsamlarla sunulan iki farklı sigorta türü. Gür, bu iki sigorta türü arasındaki temel farkları şöyle anlattı:

"Konut sigortası, ev sahiplerini evlerinin çeşitli risklere karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu riskler arasında yangın, hırsızlık, su baskını, patlama gibi olaylar bulunabilir. DASK sigortası ise, Türkiye'de oturan tüm konut sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmak zorunda olduğu bir doğal afet sigortasıdır. Deprem, tsunami, yer kayması gibi doğal afetlerin neden olduğu zararları karşılar.

Konut sigortası, genellikle poliçeye göre değişmekle birlikte, yangın, hırsızlık, su baskını, cam kırılması gibi çeşitli riskleri kapsıyor. Ayrıca, bazı poliçeler ek kapsam seçenekleri de sunabilir. DASK sigortası, zorunlu bir sigorta olduğu için kapsamı standart. Deprem, tsunami, yer kayması gibi doğal afetlerin neden olduğu zararları kapsar. Konut sigortası genellikle zorunlu değil ancak ev sahipleri evlerini çeşitli risklere karşı korumak için bu sigortayı yaptırabilir. DASK sigortası ise Türkiye'de oturan tüm konut sahipleri için zorunlu."

DASK olmadan deprem sigortası olmaz

Konut sahipleri, DASK poliçesi olmadan deprem sigortası sahibi olamazlar. Konut sigortası genellikle insan kaynaklı veya kazara olayları kapsarken, DASK sigortası doğal afetlere odaklanır ve özellikle deprem gibi büyük ölçekli doğal felaketlerden kaynaklanan hasarları kapsar. Gür, ev sahiplerinin bu temel farkları göz önünde bulundurarak, konut sigortası ve DASK sigortası arasındaki ihtiyaçlarını değerlendirerek uygun sigorta türlerini seçtiklerini söyledi.

Konut sigortası almayıp sadece DASK sigortasıyla kalmanın bazı riskleri beraberinde getirdiğine de değinen Gür, “DASK sigortası, yalnızca deprem, tsunami, yer kayması gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarları kapsar. Ancak, konut sigortası daha geniş bir kapsama sahiptir ve yangın, hırsızlık, su baskını gibi diğer riskleri de içerebilir. Dolayısıyla, konut sigortası olmadan bu tür risklere karşı korunmamış olursunuz” dedi.