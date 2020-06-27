72 ülkeye acil finansman desteği

Son 7 haftada IMF tarafından 72 ülkeye acil finansman desteği sağlandı. IMF Başkanı Georgieva, fonun mevcut 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesinin hala yüzde 75'nin olduğunu kaydetti.

27.06.2020 08:54:000
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72 ülkeye acil finansman desteği

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının ekonomik etkilerine karşı son 7 haftada IMF tarafından 72 ülkeye acil finansman desteği sağlandığını bildirdi.

Georgieva, katıldığı bir video konferans etkinliğinde, COVID-19 salgınının küresel ekonomiye etkisini değerlendirdi.

COVID-19 krizinin IMF'nin kaynaklarını test edebileceğine işaret eden Georgieva, henüz o noktaya gelinmediğini, fonun mevcut 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesinin hala yüzde 75'nin olduğunu kaydetti.

Georgieva, "Son 7 haftada 72 ülkeye acil finansman sağladık." dedi.

IMF Başkanı Georgieva, merkez bankalarının likidite sağlamaya yönelik attığı adımların ise gelişmekte olan birçok ekonominin borç sorunları için nefes alanı yarattığını ifade etti.








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