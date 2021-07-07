7/24 Mesleki eğitim için kullanışlı servisler

Dijital çağın faydalarından biri, mesleki eğitimler için belli kurumlara olan ihtiyacın ortadan kalkması ve pek çok profesyonelin mesleki birikimini online kurslarla eğitim almak isteyenlere aktarmaya başlaması oldu. İşte, ilgi duyduğu alanda kendini geliştirmek isteyenler için çok faydalı dijital eğitim servisleri

1. YouTube

Bugün artık her meslekten, her seviyeden insanın deneyimlerini paylaştığı bir açık öğretim üniversitesine dönüşmüş olan YouTube, aradığınız zaman ilgi duyduğunuz konular hakkında çok kapsamlı dersler de barındırıyor. Eğer sürekli çıkan reklamlardan şikayetçiyseniz, küçük bir aylık ücret karşılığında Premium YouTube hesabı edinip reklamlardan kurtularak, kesintisiz olarak ve çılgınlar gibi ders çalışabilirsiniz.

2. Skilshare

Daha çok artistik alanlardaki yeteneklerini geliştirmek isteyenlere hitap eden Skilshare servisi, deneyimlerini paylaşan uzmanlar sayesinde, animasyondan yazarlığa, yemek pişirmeden fotoğrafçılığa kadar sayısız kursu barındırıyor.

3. Udemy

Bir türk girişimci tarafından kurulan Udemy bugün merkezi ABD’de olan ve dünya çapında büyük ilgi gören bir online eğitim servisi. Yazılım kurslarından, denizcilik eğitimlerine, dövüş sporlarından, fotoğrafçılığa, fırıncılıktan musluk tamiratına kadar her alanda eğitim bulabileceğiniz çok geniş bir eğitim kütüphanesi.

Udemy’nin bir diğer güzelliği de kendi video çalar sisteminin, tüm öğrencilerin gelişimini takip etmesi. Yani videoyu ne hızla izlediğinizden, ne kadarını atlayıp ne kadarını seyrettiğinizde kadar detaylı istatistikleri tutan sistem bu sayede bir derste kaldığını yeri size gösterebilirken, atlaya atlaya seyrettiğiniz dersleri ise “öğrendiğinizi” kabul etmiyor

Aynı zamanda çok başarılı bir mobil uygulaması olan Udemy’i telefonunuze kurarak, her an derslerinize devam etme şansı da buluyorsunuz. Eğer uygulamayı kaldıracak güçlü bir akıllı telefonunuz yoksa, yeni bir telefon edinmenizi de tavsiye ederiz. Huawei veya Oppo Realme cep telefonları son dönemde kullanıcıların beğendiği çok başarılı telefonlar. Özellikle Oppo Realme modelleri güçlü donanımları ve uygun fiyatlarıyla tüm dünyada büyük ilgi topluyor.

4. Cambly

Mesleki ingilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, bir eğitmenle online canlı video konferans vasıtasıyla konuşup deneyim kazanabileceğiniz, eksiklerinizi görüp eğitim alabileceğiniz bir kurs.