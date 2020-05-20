800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Koronavirüs salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

20.05.2020 11:57:000
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800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Cumhurbaşkanı kararıyla 800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

İlave vergi getirilen ürünler arasında iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları yer alıyor.

İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020’ye kadar yüzde 30’a varan oranlarda, 1 Ekim 2020’den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Kararın,Kovid19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.

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