"81 ilde denetimlere başladık"

Koronavirüs ile ilgili ticari önlemlerini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" dedi.

12 MART, 20200
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"81 ilde denetimlere başladık"

Koronavirüs salgını sonrasında yaşanan fiyat artışları konusunda Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı denetimlerin başladığını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" dedi. 

Reklam Kurulu olağanüstü toplanacak

Pekcan, "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak. Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak" dedi.

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