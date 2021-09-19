A Millilerin yeni hocası Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.

İmza töreninin yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

Anlaşmaya varılan Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Stefan Kuntz kimdir?

Stefan Kuntz, 30 Kasım 1962 tarihinde Almanya'nın Saarland eyaletine bağlı Neunkirchen kasabasında dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında kasabanın takımı olan Borussia Neunkirchen'de başlayan Stefan Kuntz, 1981'e kadar alt yaş kategorilerinde forma giyerken, ardından A takıma yükselldi.

1983 yılına kadar Borussia Neunkirchen için top koşturan Stefan Kuntz, ardından Almanya'nın en üst ligi Bundesliga 1'de mücadele eden VfL Bochum'a transfer oldu. Burada sergilediği performansla dikkat çeken Stefan Kuntz, 3 yıllık süreçte takım olarak başarılı olmasa da, bireysel olarak başarılı bir dönemden geçti. Bochum formasıyla Bundesliga 1'de gol krallığı yaşayan Stefan Kuntz, 1986 yılında ise Bayer Uerdingen'e transfer oldu.

Uerdingen formasıyla ilk kez UEFA Kupası'da mücadele eden Stefan Kuntz, burada da başarılı performansını sürdürürken, 1989'da Kaiserslautern'e geçti. 1995'e kadar bu takımda forma giyen Stefan Kuntz, iyi performansını devam ettirirken, 1990-91 sezonunda kulüp ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna ulaştı. Bu şampiyonlukta takımın en golcüsü yine Stefan Kuntz oldu. 1993-94 sezonunda Kaiserslautern formasıyla kariyerindeki ikinci gol krallığını yaşayan Kuntz, 1995 yılında Christoph Daum'un Beşiktaş'ın başına geçmesi ile buraya transfer oldu.

Türkiye'de Stefan Kuntz için işler beklendiği kadar iyi geçmedi. Siyah-Beyazlı forma altındaki tek sezonunda 9 gol atan Stefan Kuntz, sonraki sezon Arminia Bielefeld forması ile Bundesliga 1'e geri döndü.

Bielefeld takım olarak başarısız bir dönemden geçerken, Stefan Kuntz golleriyle performansından bir şey kaybetmediğini gösterdi. İlk sezonunda 14, sonraki sezonunda 11 gol atan Stefan Kuntz, ikinci sezonunda takımıyla küme düştü.

Arminia Bielefeld'in ligden düşmesinden sonra eski takımı VfL Bochum'a dönen Stefan Kuntz, ilerleyen yaşının da etkisiyle eski performansından uzaklaşırken, bir kez daha küme düşme üzüntüsü yaşadı. Bu Stefan Kuntz'un Bundesliga'ya futbolcu olarak vedası oldu.

Bu sürecin ardından bir süre hiçbir takıma imza atmayan Stefan Kuntz, 2002-03 sezonunda Furpach, 2004-05 sezonunda ise Palatia Limbach formalarını giydi ve sonrasında futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Zaman zaman Almanya Milli Takımı'nda da süre alan Stefan Kuntz, 25 maçta 6 gol ile katkı sağladı.

Kariyerinin son dönemi Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğe geçtiği dönem oldu. 1999-2000 sezonunda Borussia Neunkirchen'i çalıştıran Kuntz, 2000'de ise Karlsruher'in başına geçti. Burada Regionalliga Süd şampiyonluğu yaşayan Kuntz, takımını Bundesliga 2'ye çıkarmayı başardı. Burada ise işler yolunda gitmedi. Takım küme düşmekten son maçta kurtulurken, Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Aynı sezonun son haftalarında ise Waldhof Mannheim'in başına geçen Stefan Kuntz, düşme hattındaki takımı kümede tutamadı.

2003-04 sezonunda ise LR Ahlen ile anlaşan Kuntz, takımı lig sonunculuğundan kurtaramadı. Bunun sonucunda Stefan Kuntz'a bir kez daha ayrılık yolu göründü.

2005-06 sezonunda Regionnalliga ekiplerinden Koblenz'de sportif direktör olan Kuntz, daha sonra Bochum'da aynı görevi üstlendi. 2008'de ise Kaiserslautern'e başkan olan Kuntz, Ağustos 2016'da uzun bir süre boyunca Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıni yöneten Horst Hrubesch'in yerine millî takımın başına getirildi. O zaman kadar bütün maçlarını kazanmış olan Almanya U-21 ile son üç maçı da kazanıp 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Finale çıkan Almanya, finalde İspanya'yı 1-0 yendi. Böylece Kuntz, Almanya U-21'e tarihindeki ikinci Almanya şampiyonluğunu yaşattı.