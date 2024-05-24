A101, PeraPole e-Satınalma Platformu ile anlaştı

Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde bulunan marketleriyle perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, anlaşma kapsamında satınalma süreçlerini PeraPole üzerinden gerçekleştirilecek.

2018’den beri hizmet veren PeraPole uygulaması, A101’in alımlarını kolaylaştırıp hızlandıracak ve şirketin yeni ürün ve tedarikçilere erişiminin yolunu açacak.

Halen 1200’den fazla ürün çeşidini müşterilerine ulaştırmakta olan A101, PeraPole işbirliği sayesinde bu alanda çok daha yüksek seviyelere çıkmayı hedefliyor.

PeraPole CEO’su M. Alphan Namlı yaptığı açıklamada, “A101 gibi önde gelen bir market zincirinin platformumuza katılması hem PeraPole hem de A101 için önemli bir stratejik işbirliği anlamına geliyor ve büyük bir sinerji yaratıyor” dedi.

Perakende sektörünün satınalma işlerinin dijitalleştirilmesi yönünde büyük adımlar attıklarını ve bu doğrultuda yaptıkları diğer anlaşmaların da yakında açıklanacağını belirten Namlı, “Çok önemli sözleşmeler yaptık ve şu an itibarıyla çok değerli müşterilerimizle yolumuza devam ediyoruz. Son olarak Türkiye'nin en büyük market zinciri olan A101 ile anlaştık. Türkiye genelinde 13 bini aşkın mağazası bulunan A101, tüm satınalma sürecini PeraPole platformuna taşıyor” dedi.

Aynı zamanda yazılım geliştirme çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirten Namlı, PeraPole teknik ekibi tarafından A101 için özel geliştirilerek veri koruması amacıyla on-premise sistem üzerinde kurulan yazılımın A101’in talebi üzerine uluslararası kuruluşlarca yapılan güvenlik sızma testlerinden başarıyla geçtiğini söyledi.

PeraPole 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Perakende Günleri etkinliğinde sektörle buluşmaya hazırlanıyor.

"GELECEK YILIN SONUNA KADAR 30 ÜLKEDE OLMAYI PLANLIYORUZ"

Namlı, RoyalCert'in 40 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, İtalya'dan Güney Kore'ye kadar uzanan tüm bu ülkelerde PeraPole adına da ciddi bir müşteri potansiyellerinin bulunduğunu bildirdi.

Almanya ve ABD'nin kendileri için çok önemli pazarlar olduğunu belirten Namlı, ciddi bir ihtiyacın bulunduğu bir alana hizmet verdikleri için çok hızlı büyüyeceklerini vurguladı.

Namlı, yılsonuna kadar yurt dışına ilk olarak Bahreyn üzerinden açılmayı hedeflediklerini kaydederek, "Daha sonra sırada Almanya var. Yılsonuna kadar 4-5 ülkede, gelecek yılın sonunda 30 ülkede olmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN İHRACATINA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

M. Alphan Namlı, e-satınalma süreciyle şirketlere hız ve maliyet avantajı sunduklarını kaydederek, bir tane ürün için de bin tane ürün için de teklif girilebildiğini, teknolojik cihazlardan tıbbi malzemelere kadar kadar ihtiyaç duyulabilecek her şeyin dijital ortamda ve geleneksel satınalma süreçlerine göre çok daha kısa sürede, şeffaf yöntemlerle ve doğru fiyatlarla alma imkanı sunduklarını söyledi.

PeraPole sayesinde Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ihracatta yeni alıcılara ulaşabileceğinin altını çizen Namlı, "Özellikle koronavirüs zamanında özellikle ABD ve Avrupalı şirketler çok ciddi tedarikçi arayışına girdi. O süreci biz iyi değerlendirmedik. Ancak bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin ihracatına ciddi katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.