AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ediyor.

26.05.2025 17:19:050
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AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 30 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2025 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,17 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 1. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 1,50 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50, en yüksek yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024'ün 1. çeyreğinde yüzde 5,4, 2024 yılının 4. çeyreğinde ise yüzde 3 büyüme kaydetmişti.





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