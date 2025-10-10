AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ekim Pazartesi açıklanacak "Ağustos 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 786 milyon dolar olmuştu.

