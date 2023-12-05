AB, bulut bilişime 1,2 milyar avroluk kamu desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 7 üye ülkenin bulut bilişim teknolojilerine 1,2 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

5.12.2023 15:06:420
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AB, bulut bilişime 1,2 milyar avroluk kamu desteğini onayladı

AB Komisyonu, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Polonya ve Macaristan'ın ileri bulut teknolojilerinin araştırma, geliştirme ve ilk endüstriyel kurulumunu desteklemek için hazırladıkları ortak projenin onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, "Yeni Nesil Bulut Altyapısı ve Hizmetleri" projesinin ortak fayda sağlayacağı belirtilerek, üye ülkelerin buna toplam 1,2 milyar avroya kadar kamu finansmanı verebileceği kaydedildi.

Söz konusu kamu desteğine ilave olarak 1,4 milyar avroluk özel yatırımın da harekete geçirileceği ifade edilen açıklamada, Siemens, Atos, Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia ve Telefonica Espana gibi 19 firmanın projeye dahil olacağı bildirildi.

Bulut bilişim alanında ABD'deki rakiplerinin çok gerisinde kalan AB firmaları, söz konusu desteklerle bu alanda ilerlemek istiyor.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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