AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 15 küçüldü

AB ekonmisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 15, ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 daraldı.

Avrupa Birliği (AB) gayri safi yurtiçi hasılası, beklentiler doğrultusunda, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 12,1 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, AB'nin ticaret dengesi haziran ayında 21,2 milyar euro fazla verirken, beklenti 12,6 milyar euro fazla vermesiydi. AB'nin ticaret dengesi mayıs ayında 9,4 milyar euro fazla vermişti.

Eurostat verileri ayrıca AB'de istihdamın, beklenti olan yüzde 1,7'lik azalışın üzerinde, yıllık yüzde 2,9 azaldığını gösterdi. AB istihdamı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre, beklenti olan yüzde 1,7'lik düşüşü aşarak, yüzde 2,8 düştü.