AB ile İngiltere arasında yeni gerilim

Ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşamayan İngiltere ve AB arasındaki ilişkiler, Londra yönetiminin parlamentoya sunduğu bir tasarıyla gerildi.

11.09.2020 15:09:000
Paylaş Tweet Paylaş
AB ile İngiltere arasında yeni gerilim

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit görüşmeleri, Londra'nın geçen sene imzalanan ayrılık anlaşmasını ihlal edecek bir yasal düzenlemeyi parlamentoya sunmasıyla çökme noktasına gelirken Brüksel, Boris Johnson hükümetine geri adım atması için 20 gün verdi.

İngiltere ve AB arasındaki ilişkiler yeniden gerildi. 31 Ocak'ta birlikten ayrılan ve iki taraf arasında gelecekte kurulacak ilişkileri belirleyecek müzakereler için Brüksel'le masaya oturan Londra, geçen sene varılan anlaşmadan duyduğu hoşnutsuzluğu somutlaştırdı.

Hükümet, çarşamba günü parlamentoya sunduğu İç Piyasalar yasa tasarısı ile anlaşmayı tek taraflı olarak değiştirme yoluna gitti.

Her ne kadar Başbakan Johnson, bazı muğlak konuların netleştirilmesini amaçladıklarını söylese de tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

İngiltere ve Japonya STA imzaladı

İngiltere ve Japonya STA imzaladı

MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacak

MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacak

Yorum Yaz