AB ile İngiltere arasında yeni gerilim

Ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşamayan İngiltere ve AB arasındaki ilişkiler, Londra yönetiminin parlamentoya sunduğu bir tasarıyla gerildi.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit görüşmeleri, Londra'nın geçen sene imzalanan ayrılık anlaşmasını ihlal edecek bir yasal düzenlemeyi parlamentoya sunmasıyla çökme noktasına gelirken Brüksel, Boris Johnson hükümetine geri adım atması için 20 gün verdi.

İngiltere ve AB arasındaki ilişkiler yeniden gerildi. 31 Ocak'ta birlikten ayrılan ve iki taraf arasında gelecekte kurulacak ilişkileri belirleyecek müzakereler için Brüksel'le masaya oturan Londra, geçen sene varılan anlaşmadan duyduğu hoşnutsuzluğu somutlaştırdı.

Hükümet, çarşamba günü parlamentoya sunduğu İç Piyasalar yasa tasarısı ile anlaşmayı tek taraflı olarak değiştirme yoluna gitti.

Her ne kadar Başbakan Johnson, bazı muğlak konuların netleştirilmesini amaçladıklarını söylese de tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.