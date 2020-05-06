AB Komisyonu: Türkiye bu yıl yüzde 5,4 küçülecek

AB Komisyonu çeyreklik ekonomik tahminlerini içeren raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5.4 daralacağını öngördü.

Raporda Türkiye'nin global tedarik zincirlerine yüksek entegrasyonu ve turizm ile taşımacılığa bağımlılığı nedeniyle ekonomisinin krize maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada "bu sene iç talepteki ve uluslararası ticaretteki sert düşüş nedeniyle belirsizliğin devam etmesi ve zayıf istihdam piyasasının 2021'de de güçlü toparlanmaya sekte vurması bekleniyor." ifadesi yer aldı. Koronavirüs krizi öncesi dış finansman kırılganlıklarının ve genişlemeci politikaların virüsün etkilerini azaltmak için gereken politika alanını sınırladığı ve bu risklerin büyük bir risk kaynağı olarak kaldığı ifade edildi.

Bu kapsamda ekonomide bu yıl yüzde 5.4'lük daralma, 2021 yılında da yüzde 4.4 büyüme beklendiği ifade edildi.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 16.9'a yükseleceği, gelecek yıl da bu seviyelerde seyredeceği belirtildi.

Enflasyonun bu sene yüzde 11.4'e gerileyeceği, 2021'de ise yüzde 11.7'ye çıkacağı ifade edildi.

2020 yılında cari açık/GSYH oranının yüzde 0.5 olacağı öngörüldü.