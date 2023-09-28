AB, küresel finans düzeninde değişiklik istiyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Acilen yeni bir Bretton Woods gerekiyor. Yeni bir küresel finansman anlaşmasına ihtiyacımız var.

28.09.2023 15:32:590
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AB, küresel finans düzeninde değişiklik istiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni bir küresel finansman anlaşmasına ihtiyaç duyulduğunu, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kurumların sermayelerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Berlin Küresel Diyalog programı kapsamında düzenlenen panelde konuşan Michel, "Acilen yeni bir Bretton Woods gerekiyor. Yeni bir küresel finansman anlaşmasına ihtiyacımız var" dedi.

Bretton Woods kurumlarının bütün kontrolünün G7 ülkelerinde olduğunu anlatan Michel, Bretton Woods kurumlarının 60 yıl önce kurulduğunu ve dünyanın günümüzde çok farklı bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

IMF ve Dünya Bankası'nın mevcut sermaye miktarlarını dikkate alarak kapasitelerini maksimum seviyeye yükseltmeleri gerektiğini vurgulayan Michel, bu kurumların kesinlikle sermaye artırımını dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

Michel, mevcut durumda Dünya Bankası sermayesinin küresel GSYH'ya oranının 60 yıl öncesiyle kıyasla 7 kat düşük kaldığını ve bu sermayenin artırılması gerektiğini anlattı.

Bretton Woods para idare sistemi

Bretton Woods, ABD öncülüğünde 1944'te imzalanan anlaşma ile hayata geçirilmiş uluslararası para idare sistemi. Ekonomik istikrarı sağlamayı amaçlayan sistem, ülkeler arasındaki ikili finansal ve ticari işlemlerde uyulması gereken kuralları düzenliyor.

Sistemle, Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar ortaya çıkmıştı. O dönemde dolar altına, diğer ülkelerinin para birimleri ise dolara endekslenerek bir kur sistemi ortaya konmuştu.

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