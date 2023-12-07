AB tescilli ilk Türk peyniri 'Ezine' oldu

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz ülkemize hayırlı olsun. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz.

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar tescil alan ürünleri de şöyle sıraladı:1- Gaziantep baklavası2- Aydın inciri3- Malatya kayısısı4- Aydın kestanesi5- Milas zeytinyağı6- Bayramiç beyazı7- Taşköprü sarımsağı8- Giresun tombul fındığı9- Antakya künefesi10- Suruç narı11- Çağlayancerit cevizi12- Gemlik zeytini13- Edremit zeytinyağı14- Milas yağlı zeytini15- Ayaş domatesi16- Maraş tarhanası17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini18- Ezine peyniri