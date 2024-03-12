AB ülkeleri IMF başkanlığında Georgieva'yı destekliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Kristalina Georgieva'nın bir dönem daha Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı olmasını destekledi.

12.03.2024 15:44:370
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AB ülkeleri IMF başkanlığında Georgieva'yı destekliyor

Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, AB ülkelerinin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda görüşülen konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Georgieva'nın geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıkladığını anımsatan Peteghem, bugün bütün AB ülkelerinin Georgieva'ya destek verdiklerini söyledi.

Peteghem, Georgieva'nın son yıllarda yaşanan bütün krizlerde güçlü bir liderlik sergilediğini ve ona güvendiklerine dikkati çekti.

Sürecin IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda devam edeceğini anlatan Peteghem, Georgieva'yı ikinci dönem başkanlık için desteklemekten memnun olduklarını ifade etti.

Georgieva'nın 5 yıllık görev süresi bu yıl eylül ayında sona eriyordu.

Geleneksel olarak IMF başkanı Avrupalılar tarafından belirleniyor.

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği ve Dünya Bankası'nda üst düzey yöneticilik yapmıştı.

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