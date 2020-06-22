AB ve Japonya'dan havacılık anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında havacılık alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı.

22.06.2020 15:50:000
Paylaş Tweet Paylaş
AB ve Japonya'dan havacılık anlaşması

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, Japonya ile AB arasında sivil havacılık anlaşması imzalandığını açıkladı.

Avrupa havacılık sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden önemli ölçüde etkilendiğini ifade eden Valean, söz konusu anlaşmayla AB havacılık şirketlerinin Japon pazarına erişiminin kolaylaştığına dikkati çekti.

Valean, anlaşmayla AB ve Japon havacılık otoriteleri arasında sivil güvenlik ve çevre uyumluluğu alanlarında iş birliğinin arttığını vurguladı.

Uçak ve havacılıkla ilgili ürün ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşma çerçevesinde, havacılık ürünlerinin test ve değerlendirmeleri kolaylaştırılacak. Ayrıca, AB havacılık ürünlerinin Japonya'ya ihracat onaylarını almaları için gereken süre azalacak.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türk web hosting şirketi Belçikalılara satıldı

Türk web hosting şirketi Belçikalılara satıldı

Düşük faizli konut kredisi 'fırsatçılığa' dönüştürülmesin talebi

Düşük faizli konut kredisi 'fırsatçılığa' dönüştürülmesin talebi

Turist sayısı mayısta sıfırlandı

Turist sayısı mayısta sıfırlandı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.