ABD 4. çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü

ABD ekonomisi 2019'un son çeyreğinde ılımlı büyüme kaydetti. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ABD ekonomisinin 4. çeyreğe ilişkin büyümesi % 2.1 olarak kaldı.

Beklenti de büyümenin % 2.1 olmasıydı. Ekonominin temel motoru olan tüketici harcamaları 4. çeyrekte % 1.8'den % 1.7'ye revize edildi. Harcamalar önceki çeyrekte % 3.2 artmıştı.

2019 yılının tamamı için büyümesi revize edilmeyerek % 2.3'te kaldı, bu 3 yılın en yavaş büyümesi olarak kayda geçti. Bugünkü veri, ABD'de uzun süredir devam eden büyümenin, düşünülenden daha kırılgan olduğuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın % 3'lük hedefinin altında kalmaya devam edebileceğine işaret etti. Dünya çapında onlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün de 11 yıldır devam eden ekonomik büyümeye sekte vurabileceği ifade ediliyor.