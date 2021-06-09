ABD 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü

ABD, geçen ay Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 90 ülke için geçen ay 4’üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3’üncü seviyeye indirdi.

9.06.2021 09:40:000
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ABD 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü

ABD, Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 90 ülke için geçen ay 4’üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3’üncü seviyeye indirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, pandemi nedeniyle yaptığı “Seyahat Etmeyin” uyarısını bir basamak düşürerek “Seyahatinizi gözden geçirin” olarak revize etti.

ABD Dışişlerinin 23 Haziran’da başlayacak Tokyo Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak Japonya’ya yönelik 4’üncü seviye seyahat uyarısını da 3’üncü seviyeye indirmesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de aralarında yine Türkiye ve Japonya’nın da bulunduğu 110 ülke için yaptığı 4’üncü seviye seyahat uyarısını 3’üncü seviyeye çekti.

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