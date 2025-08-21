ABD-AB ticaretinde tarihi anlaşma: Hangi sektörler etkilenecek?

ABD ve Avrupa Birliği (AB), uzun süredir devam eden ticaret görüşmelerinin ardından otomotiv, ilaç, yarı iletken ve bazı diğer ürünlerde uygulanacak gümrük vergilerine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Taraflar geçen ay yüzde 15’lik genel gümrük vergisi üzerinde anlaşmaya varmış, AB de 750 milyar dolarlık enerji alımı ve en az 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Perşembe günü yapılan açıklama ile anlaşmanın kapsamı netleşti.

CNBC'nin haberine göre ABD Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, anlaşmanın ABD’nin bir ortağa sunduğu en avantajlı ticaret paketi olduğunu belirterek, bunun bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemde daha fazla sektörü kapsayabileceğini söyledi.

AB’nin ilaç ihracatı, ABD için en önemli tedarik kaynaklarından biri konumunda bulunuyor.

Yeni anlaşmayla bu sektörde uygulanacak gümrük vergisi en fazla yüzde 15 ile sınırlandırıldı. 1 Eylül’den itibaren ABD yalnızca jenerik ilaçlarda en çok kayrılan ülke (MFN) fiyatlandırma politikasını uygulayacak.

Bu politika, ABD’deki ilaç fiyatlarının diğer gelişmiş ülkelerdeki seviyelere göre belirlenmesini öngörüyor.

Trump yönetimi daha önce ilaç sektörünü ulusal güvenlik gerekçesiyle incelemeye almış, yüzde 250’ye varan gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu. Ayrıca büyük ilaç şirketlerinden fiyatları düşürmeleri talep edilmişti.

Bu süreçte Novartis, AstraZeneca ve Roche ABD’de yeni yatırımlar açıkladı; Novo Nordisk ve Eli Lilly ise fiyat politikalarında düzenlemeye gitti.

Otomobil ve yedek paralar için yüzde 15’lik gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı. Ancak bu oran, AB’nin sanayi ürünlerindeki vergileri azaltmaya yönelik yasa çıkarmasına bağlı olacak.

Yasanın kabul edilmesi halinde otomotivde karşılıklı standartların tanınması da sağlanacak.

Yeni oran, mevcut yüzde 27,5’lik tarifeyi neredeyse yarıya indirirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce gündeme getirdiği yüzde 30’luk vergi tehdidinin de altında kaldı. Alman Otomotiv Sanayii Birliği (VDA), bu oranın Alman otomotiv şirketlerine milyarlarca euro ek maliyet getireceği uyarısında bulundu.

Diğer başlıklar şöyle:

ABD, 1 Eylül’den itibaren mantar, uçak parçaları ve jenerik ilaç hammaddeleri gibi ürünlerde yalnızca MFN oranlarını uygulayacak.

Kereste, yarı iletkenler ve ilaçlar için gümrük vergisi yüzde 15 ile sınırlandırıldı.

AB, ABD’den ithal edilen sanayi ürünlerindeki vergileri kaldırmayı, tarım ve deniz ürünlerinde de pazar erişimini kolaylaştırmayı kabul etti.

AB ayrıca ABD savunma sanayi ürünlerinin alımını artıracak.

Dijital hizmetler yasası ticaret görüşmelerine dahil edilmedi. Şarap ve içki sektörü de anlaşmanın dışında bırakıldı.

Bu anlaşma ile ABD ve AB, ticarette tartışmalı alanlarda belirsizlikleri azaltırken, özellikle otomotiv ve ilaç sektörlerinde uygulanacak gümrük vergilerinde kesin çerçeve oluşturdu.