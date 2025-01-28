ABD borsa tarihine geçen şirket!

Çinli DeepSeek, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açarken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 600 milyar dolar azaldı ve ABD borsa tarihinde yaşanan en büyük düşüş oldu.

Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelinin rakiplerine göre daha az çip kullanılarak, kısa sürede geliştirilmesi, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açarken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar azaldı. Bu, bir ABD şirketinin şimdiye kadar gördüğü en büyük düşüş oldu.

Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açtı.

Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Çin'in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.

Cuma günü kapanışta 142,62 dolar olan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisse fiyatı, 117,26 dolara kadar geriledi. Çip şirketinin hisselerindeki bir günlük kayıp yüzde 18'e yaklaştı.

ABD borsa tarihine geçti

Nvidia'nın hisseleri Mart 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kaybını görürken, şirketin piyasa değeri de yaklaşık 600 milyar dolar azaldı. Şirketin piyasa değerindeki azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. Nvidia, 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

Nvidia, DeepSeek'in ilerlemesinin önemli sayıda çip gerektirdiğini belirtti

Nvidia Sözcüsü, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açan ve Nvidia dahil çip şirketlerinin hisselerinde büyük değer kaybına neden olan Çinli DeepSeek'in son yapay zeka modeline ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "DeepSeek mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi." ifadesine yer verildi.

Modelin Test Zamanı Ölçeklendirme tekniğinin de "harika" bir örneği olduğu aktarılan açıklamada, "DeepSeek'in çalışması, bu teknikle yaygın olarak kullanılabilen modellerden ve tamamen ihracat kontrolüne uygun bilgi işlemden yararlanarak yeni modellerin nasıl oluşturulabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu ilerlemenin önemli sayıda NVIDIA grafik işleme birimi ve yüksek performanslı ağ gerektirdiğine işaret edildi.

Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açmıştı.

DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir alternatif sunarak Batılı şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırım ve harcama düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırması sonrasında Nvidia, işlem gününü yüzde 17'ye yakın değer kaybıyla tamamladı.