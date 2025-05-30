ABD Büyükelçisi: Suriye'de uluslararası yatırımların önü açıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye'de uluslararası yatırımların önünün açıldığını belirtti

30.05.2025 10:20:190
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ABD Büyükelçisi: Suriye'de uluslararası yatırımların önü açıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklamasından sadece bir hafta sonra Suriye için milyarlarca dolarlık uluslararası yatırımın kilidinin açıldığını belirtti.

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Şam'da imzalanan 7 milyar dolarlık ABD-Türkiye-Katar enerji anlaşması, bölgesel ortaklıkların ve işbirliğinin yeni bir yol açmasının ilk büyük örneği." ifadesini kullandı.

Suriye'nin enerji sektörüne 7 milyar dolarlık yatırım için imzalar atıldı

Büyükelçi Barrack, Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki kararını açıklamasından bir hafta sonra Suriye için milyarlarca dolarlık uluslararası yatırımın kilidinin ABD tarafından açıldığını kaydetti.

Barrack, "Trump sayesinde Suriye artık iş dünyasına açık. Katar ve Türkiye sayesinde eski sınırlar ve engeller ortadan kalkıyor. Kaos değil, ticaret zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

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