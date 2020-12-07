ABD-Çin arasında yeni gerilim

ABD'de Trump yönetimi, Hong Kong'da bazı muhaliflere yönelik tutumları gerekçesiyle Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump görev döneminin son günlerinde Çin ile olan gerilimi artıran hamlelerine devam ediyor.

Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Hong Kong'da seçilmiş muhalefet liderlerine yönelik tutumları gerekçesiyle Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Yaptırım uygulanacak yetkililer arasında Çin Komünist Partisi üyelerinin de bulunduğu belirtiliyor.

Reuters'a konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre söz konusu yetkililer için varlıkların dondurulması ve diğer finansal yaptırımlar tasarlanıyor. Kaynaklar hangi isimlere yaptırım uygulanacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Pekin destekli Hong Kong yönetimi, Çin'de yasama organının kendilerine verdiği yeni yetkinin ardından dört parlamenteri parlamentodan çıkarmıştı.