ABD dijital vergi planını erteledi

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, ABD'nin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu altı ülkeye yönelik planladığı dijital vergi planını ertelediğini duyurdu.

ABD, altı ülkenin internet şirketlerine uyguladığı vergilere misilleme olarak tarifeleri uygulamaya koydu ancak hemen uygulanmasını erteledi ve vergiler konusunda daha geniş uluslararası müzakereler için zaman tanıdı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Avusturya, Hindistan, İtalya, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan gelen malları kapsayacak olan vergileri 180 güne kadar erteledi.

Büyük teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesine yönelik daha geniş bir çözüme ilişkin küresel görüşmeler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve G20 Grubu tarafından yürütülüyor.