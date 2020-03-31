'ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 34 daralacak'

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 34 daralmasını bekliyor.

31.03.2020 14:43:000
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'ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 34 daralacak'

Goldman Sachs Group, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirlerin etkisi ile ikinci çeyrekte ilk tahminlerden çok daha fazla daralacağını öngördü.

Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler tarafından hazırlanan raporda, daha önce yüzde 24 olan ikinci çeyrek daralma beklentisi yıllık yüzde 34'e çıkarıldı.

Ekonomistler, daha önce yüzde 9 olarak ortaya koydukları yıl ortası işsizlik oranı beklentisini de yüzde 15'e yükselttiyer.

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte ise yüzde 19 büyümesini bekliyorlar

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