ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed’e faiz indirimi çağrısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz indirimi çağrısında bulundu. Bloomberg TV’ye konuşan Bessent, Fed’in faiz oranlarını 150-175 baz puan daha düşük seviyelerde tutması gerektiğini ifade etti.

“Fed’in Eylül toplantısında faiz indireceğinden umutluyum” diyen Bessent, verilerin daha doğru olması halinde faiz indirim sürecine daha erken başlanabileceğini söyledi. Mevcut ekonomik tabloya dayanarak önümüzdeki dönemde 50 baz puanlık bir indirim ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Fed’in sıkı para politikasının artık ayarlama gerektirdiğini vurgulayan Bessent, olası faiz indiriminin ekonomik politika açısından bir dönüm noktası olacağını kaydetti.

Bessent ayrıca, Stephen Miran’ın Fed Komitesi’ne katılım sürecine değinerek, onay sürecinin zamanlamasının belirsiz olduğunu ancak Miran’ın geçici bir görev üstleneceğini aktardı. Fed’de yeni başkan adaylarının değerlendirildiğini ve komite için özel sektör isimlerine odaklanılacağını söyledi.

Öte yandan Bessent, Çin’in ticaret savaşı kapsamında uygulanan tarifelerin büyük kısmını kendi içinde karşılayacağını, bu yükü dışarıya yansıtmayacağını düşündüğünü ifade etti.