ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

30.07.2025 17:18:450
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ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 5 Ağustos'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 6 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 7 Ağustos'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 35,2 milyar dolarlık yeni nakit sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına dayanarak en azından gelecek birkaç çeyrek için nominal kupon veya Değişken Faizli Tahvil (FRN) ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde tutulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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